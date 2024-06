Efemérides del 25 de Junio: Día de la Gente de Mar – Nace George Orwell

Día Mundial contra el Vitiligo . Se refiere a una alteración crónica y no contagiosa de la pigmentación de piel. Es una condición dermatológica autoinmune, que afecta aproximadamente a un 2% de la población a nivel mundial no solo en la piel, sino que puede incidir en su autoestima, por las implicaciones que puede tener en la apariencia de las personas: Se caracterizada por la aparición de manchas o lesiones acrómicas (decoloradas) de diversos tamaños denominadas máculas, de color blanco nacarado y con una superficie lisa, debida a la destrucción de los melanocitos (células responsables de la pigmentación de la piel) en varias partes del cuerpo e incluso puede afectar al cabello, que también se blanquea. Inciden factores tales como predisposición genética, estrés y el trastorno puede aparecer también asociado a otras enfermedades. Se desarrolla, en promedio, a partir de los 20 años de edad, con mayor prevalencia en la población femenina y algunos grupos étnicos. El diagnóstico lo hace un dermatólogo, y el tratamiento va dirigido a tratar de restaurar la pigmentación. En estos casos hay que evitar la exposición directa al sol.

Día Mundial Antitaurino . Es una fecha dedicada a promover la abolición y erradicación de la la tauromaquia (corridas de toros) y el maltrato animal asociado (que incluye picar al animal, clavarle banderillas, matarlo con una espada o rematarlo con una puntilla). Se celebra todavía en varios países del mundo de cultura ibérica o hispana, y tiene algunas derivaciones. Se trata de concientizar a las personas y sensibilizarlas para que no acudan a estos espectáculos taurinos, lo que implica superar tradiciones a veces muy arraigadas. La tauromaquia, corridas de toros de lidia es una antigua tradición que surgió en la península ibérica hacia el siglo XII, y consiste en incitar con un capote al animal para que embista, y hacer figuras en las que se luce el torero, para finalizar con el sacrificio del toro o novillo clavándole una espada en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Estas destrezas era cultivadas para el manejo de los animales en los campos y luego se convirtieron en espectáculos. Para muchos, especialmente para los animalistas, es una escena comparable a las que se exhibían en los circos romanos y que incluían luchas sangrientas a muerte. No todas las tradiciones son dignas de ser conservadas y son otras formas de relación con los animales las que hay que promover, pues con criterios como aquellos con los que se defiende la tauromaquia también se justificaron los safaris y las cacerías de animales en peligro de extinción sólo para que sirviesen de trofeos a millonarios y a personajes de la realeza monárquica.

Día Mundial de los Beatles. Se celebra el 25 de junio. Este día se creó en 2009 y se usa para celebrar no solo su música, sino también lo que se valora como un mensaje de paz y amor. Sin embargo hay otros días de celebración parecidos, como el Día Internacional de los Beatles que se celebra el 16 de enero, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2013, debido a que dos de sus temas Love Me Do y P.S.I. Love You forman parte del dominio público a nivel europeo. Pero también hay otro día, porque algunos seguidores del fenómeno The Beatles, especialmente los británicos, afirman que el verdadero Día Internacional de la agrupación es el 6 de julio, ya que fue ésta la fecha oficial en la que se conocieron Lennon y McCartney, fundadores de la banda. Sea el día que sea se les celebra y escucha: Aquí les dejamos enlace a un video de YouTube con 20 éxitos de oro de The Beatles. https://www.youtube.com/watch?v=rJ-L1MQkC5o