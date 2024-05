Efemérides del 29 de Mayo: Día del Adulto Mayor - Día del Trabajador Tribunalicio

Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No Autónomos. La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas proclamó la Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios no Autónomos, que se celebra anualmente en la última semana del mes de mayo. En la Carta de las Naciones Unidas (art. 73), un territorio no autónomo se define como territorio cuyo pueblo "no ha alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio". La semana va del 25 al 31 de mayo. En 2024 aún existen 17 territorios clasificados como "no autónomos" por ser descolonizados: Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, Nueva Caledonia, Pitcairn, Polinesia Francesa, Sahara Occidental, Samoa Americana, Santa Elena y Tokelau.