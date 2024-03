Efemérides 26 de Marzo: Día Mundial del Clima - Muerte de Beethoven (1827) - Terremoto de 1812

Día Mundial del Clima. Busca sensibilizar sobre las graves variaciones climáticas que se vienen observando en las últimas décadas por desarrollo industrial y el manejo de sus resíduos, así como la sobreexplotación de los recursos naturales y el crecimiento poblacional, generando el efecto invernadero, el calentamiento global, la contaminación ambiental y la afectación de la capa de ozono, entre otras consecuencias que trastocan los ciclos naturales de la Tierra y los ecosistemas. El Día Mundial del Clima, fue declarado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático efectuada en el año 1992, pero existe otra fecha dedicada a la lucha contra el cambio climático, que es el 24 de octubre. El tiempo para evitar una subida catastrófica de la temperatura terrestre por las emisiones industriales y daños humanos a la naturaleza se está agotando y nos acercamos a un límite despues del cual el futuro ya no será nuestro. Por eso es tan importante la conciencia sobre el impacto de las actividades humanas sobre el clima, que demanda la responsabilidad de gobiernos y empresas sobre las emisiones que afectan a la atmósfera y al ambiente, así como el compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas. Hay sobradas evidencias de que lo que viene sucediendo con el clima es el resultado del sistema económico imperante a escala global. Por eso: ¡Cambiemos el sistema, no el clima! Porque... No hay planeta B.