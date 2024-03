Efemérides del 22 de Marzo: Día Mundial del Agua

Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial . La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que todos los años en todos los Estados, se lleve a cabo esta celebración, a partir del 21 de marzo. Hace énfasis en la lucha y la solidaridad con los que luchan contra el racismo y la discriminación, en apoyo a las víctimas de la xenofobia y de la intolerancia, y junto a los refugiados a causa de ello. El artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo 2º afirma que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza o de cualquier otra índole. Por otra parte, nos encontramos en el año final de la llamada "Década o Decenio Internacional de los Afrodescendientes", que comenzó el 1 de enero de 2015 y se extenderá hasta el 31 de diciembre del presente año 2024. Coincide con el Día de los Derechos Humanos en Sudáfrica. Este día recuerda la Matanza de Sharpeville (Sudáfrica) ocurrida en 1960, en la que cayeron manifestantes que protestaban el Apartheid, reprimidos por la policía sudafricana cuando todavía era un estado racista dominado por los blancos herederos de la época colonial. El 26 de octubre de 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 2142 (XXI) proclamó el 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Humanidad, no racismo. El tema de este 2024 es: "Un decenio de reconocimiento, justicia y desarrollo: Aplicación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes". Al proclamar este Decenio, la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes representan un grupo diferenciado, cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. La discriminación racial y las secuelas de la esclavitud y el colonialismo siguen impidiendo que miles de millones de personas disfruten plenamente de sus derechos humanos y libertades. En América Latina y en Venezuela tenemos poblaciones de distintos grupos humanos desde el punto de vista étnico, siendo países con poblaciones indígenas, afrodescendientes y de ancestros europeos, con un alto porcentaje de mestizaje. Se estima que en América Latina hay cerca de 45 millones de pobladores indígenas y unos 200 millones de afrodescendientes en todo el continente americano. Pero a la vez somos países en los que se genera emigración hacia el Norte y estos migrantes, así como pueden encontrar oportunidades de una mejor vida, también pueden tropezarse con las manifestaciones del racismo. Tampoco olvidemos que rezagos del racismo pueden seguir anidando en nuestras sociedades criollas divididas en clases y con sectores de población afrodescendiente o indígena en condiciones de marginalidad y desigualdad. Una etiqueta en las redes cociales para este día es: #CombatirElRacismo Va del 21 al 27 de marzo (Ver efemérides publicadas el 21/03/2023 https://www.aporrea.org/cultura/n381352.html ).

Día Mundial del Agua. Declarado en 1993 por la ONU. Luego, en 2005 se inaugura el Decenio Internacional del Agua. Su principal objetivo, es crear conciencia de la importancia de cuidar este líquido vital, imprescindible para todas las especies del planeta Tierra, dar a conocer la problemática de millones de personas que carecen de agua potable, y las medidas a adoptar para resolverlo. En 2023 el tema elegido es: "Accelerating Change through Partnerships and Cooperation" (en inglés) y "aceleramos los cambios a través del partenariado y la cooperación" (en español). El término "partenariado" en este caso se refiere a la asociación o colaboración entre estructuras o países. La preservación y cuidado de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, sea de ríos, lagos, mares y océanos o de humedales y manantiales, de acúiferos de diferente tipo, es fundamental para el equilibrio de la naturaleza y de los ecosistemas, además de la provisión hídrica potable a las personas y sociedades de seres humanos en el planeta. El agua que se obtiene y utiliza precisa que se tenga cuidado en no contaminarla o extraerla en exceso, a riesgo de agotar la fuente de provisión de la misma y secar la tierra. Incide sobre el cambio climático; de ahí la importancia de reducir vertidos, las inundaciones, las sequías, la contaminación del agua y su escasez. Además de los gobiernos, instituciones, industrias y empresas nacionales y transnacionales, la conservación del agua es una responsabilidad de cada comunidad y de cada ciudadano. El Lema para 2024 es "Agua para la Paz". Entretanto, el Estado genocida de Israel destruye las infraestructuras del agua en Gaza, Palestina y también sigue destruyendo la paz, impunemente, por el momento.