Efemérides 29 de octubre: Prevención del Embarazo en Adolescentes - Día de los Cuidados y el Apoyo

Es 29 de octubre, décimo mes del año 2024. Es el día número 303 del año. Por ser un año bisiesto, faltan 63 días para su terminación, pues tiene 366 días. Hoy es martes.

Los años bisiestos se presentan cada cuatro años en los que se añade un día más a febrero (29 F) y el año es de 366 días.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, 29 de octubre:



Semana del Desarme (24 al 30 de octubre, penúltimo día). Ver en efemérides de años anteriores: https://www.aporrea.org/tecno/n377726.html y https://www.aporrea.org/tecno/n377745.html Es el 5to día de la Semana del Desarme. Por desarme se en tiende la "variedad de medidas diseñadas para limitar o reducir, tanto cuantitativamente como cualitativamente, eliminar, y cesar la producción de medios de guerra." También puede incluir limitación o reducción del personal militar o el gasto de defensa.

Día Nacional Escolar para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en Venezuela. Internacionalmente es el 26 de septiembre, pero en Venezuela se ha tomado la fecha del 29 de octubre como Día Nacional (Escolar) para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, como un día para campañas en función de los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente, incluida la asistencia sanitaria en ese sentido que favorezca la tomar de decisiones libres, responsables e informadas en materia de sexualidad. Organizaciones de mujeres en Venezuela se han venido movilizando en los últimos años con las consignas "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir". En Venezuela las estadísticas de embarazos en adolescentes siguen siendo elevadas, lo que reafirma la importancia de reforzar la educación sexual y preventiva, dirigida no sólo hacia la adolescente femenina sino también hacia los adolescentes varones y hacia las y los adultos, al conjunto de la población, que las personas sexualmente maduras tengan a su alcance la posibilidad de obtener y usar anticonceptivos. El embarazo precoz, aperte de las posibles implicaciones médicas, introduce una responsabilidad prematura y suele perturbar el proceso de la educación formal de las adolescentes, que hasta no hace mucho solían ser excluídas de las escuelas por este motivo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, les dan un marco de protección de sus derechos, y una Resolución (la 1.762) del Ministerio del Poder Popular para la Educación (1996), prohíbe la exclusión de las adolescentes embarazadas de los planteles escolares. En 2023, Venezuela ocupa el primer lugar en la tasa de embarazos en adolescentes en Latinoamérica. Según el Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Cedesex), la tasa de fecundidad adolescente en Venezuela es de 97,7 % por cada 1.000 mujeres adolescentes. Esto es un 50 % más que el promedio de la tasa en Latinoamérica, que es del 60 % por cada 1.000 mujeres.

Día Mundial contra los Accidentes Vasculares en el Cerebro (ACV o Ictus). Son una de las primeras causas de muerte y discapacidad en adultos mayores (en Venezuela la tercera). El término Ictus se refiere a todas las enfermedades cerebrales ocasionadas por obstrucciones y derrames, como los accidentes vasculares por problemas de circulación sanguínea (infartos, la trombosis y derrames cerebrales). La enfermedad suele dejar graves secuelas motoras e intelectuales. El Ictus es la segunda causa de muerte y discapacidad entre las personas mayores de 60 años de edad, pero también tiene una incidencia importante por debajo de esa edad. Algunas organizaciones del área médico-sanitaria realizan jornadas especiales este día, con el objetivo de dar a conocer a la población la importancia de la rehabilitación tras el ictus, vivir con unos hábitos de vida sana y el abordaje de esta enfermedad desde los servicios públicos de los países. También se destaca la importancia del control de los factores de riesgo, las implicaciones socio-económicas y las políticas sanitarias para atender esta problemática. Para evitar males mayores cuando se presenta el Ictus, cada minuto que pasa tras su presentación, va en contra de las posibilidades de recuperación, por lo que es vital acudir de manera temprana a recibir asistencia hospitalario e inciar el tratamiento en función de recuperar las funciones cerebrales afectadas.

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Proclamado por las Naciones Unidas. Resalta y reconoce la importancia del trabajo del cuidado doméstico no remunerado que realiza un gran número de personas en todo el mundo, y en su mayoría, mujeres. Son fundamentales para el bienestar de la sociedad, sus niños y niñas, personas de avazada edad y personas con discapacidad. Se promueve que este trabajo sea compartido para ayudar a la igualdad de género y se busca su visibilidad y respaldo, así como que sea más tomado en cuenta. La distribución más equitativa de esta responsabilidad procura que las mujeres puedan mejorar sus oportunidades de participar plenamente en la sociedad y no limitar sus actividades económicas por ocuparse de estas tareas de trabajo del cuidado y doméstico no remunerado. La ONU también destaca también la necesidad de valorar y reconocer el trabajo remunerado del cuidado y a los cuidadores y cuidadoras como trabajadores y trabajadoras esenciales, otorgándoles una justa compensación salarial y un verdadero trato digno.

Día Mundial contra la Psoriasis. Es un día para informarse mejor sobre esta enfermedad y las alternativas para su tratamiento. Durante el año 2004, se reunieron diversas asociaciones de pacientes con psoriasis para crear un Comité Directivo del Día Mundial de la Psoriasis. La Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA), impulsó este día. Entre los objetivos se busca: Aumentar la conciencia. Difundir la información. Buscar mejoras en el acceso al tratamiento. Darle voz a la comunidad de personas con psoriasis. Millones de personas en el mundo padecen psoriasis, una enfermedad no contagiosa asociada a un origen sí genético, pero que puede ser influida pór el estrés. Es una enfermedad crónica que causa inflamación y descamación de la piel, además de molestias asociadas y efectos que pueden ser visibles en la apariencia de las personas (lo que puede tener una incidencia psicológica).

Día Mundial por el Decrecimiento. En este día, Ben Magec-Ecologistas en Acción reivindica la conciencia de que es necesario y urgente un cambio de modelo socio-económico sobre la base de la finitud del planeta y de sus recursos materiales y energéticos. Aprovechando este día, advierten que "hay que abandonar la idea de que el bienestar sólo se consigue mediante un creciente consumismo y productivismo". Para la Federación ecologista, "la Buena Vida depende de la sostenibilidad y el mantenimiento de la vida, de nuestras relaciones personales y familiares, de nuestra humanidad".

Nace Edmund Halley (1656), quien calculó la órbita del Cometa Halley. Nació en Inglaterra. Usará la teoría de la gravitación de Isaac Newton para calcular la órbita de un cometa, el de 1682, anunciando que es el mismo que había sido visto en 1531 y 1607, y prediciendo que volvería a pasar en 1758., en lo cual acertó. En su honor se pondrá al cometa su nombre al que hoy día se le conoce como "Cometa Halley".

La Intendencia de Costa Rica se independiza del Reino de España (1821). Tras haber proclamado su independencia de España, las Provincias Unidas de Centroamerica, entre las que se encuentra Costa Rica, esta nación se declara oficialmente soberana el 29 de octubre de 1821.

En 1836, nacío James Ritty, quien inventó la caja registradora, con la finalidad de controlar las ventas en su negocio. Esta invención significó un importante aporte para la administración comercial, hoy ya a través de las computadoras y la imformática.

En 1900, ocurre un terremoto en la región central de Venezuela y en Caracas conocido como el terremoto de San Narciso con una magnitud estimada de 7.6 a 8.0 en la escala de Richter. Hubo 21 muertos y más de 50 heridos.

Muere Joseph Pulitzer (1911), cuyo nombre llevan ciertos premios de periodismo. Fue un editor estadounidense de origen judío-húngaro. Conocido por su competencia con William Randolph Hearst, quien originó la llamada "prensa amarilla", y por los premios periodísticos Pulitzer, que son galardones a trabajos de periodismo impreso y en línea, la literatura y la composición musical (en los EE.UU). Fueron establecidos en 1917 según disposición de su testamento.

Nace Baruj Benacerraf (1920), importante medico e inmunólogo venezolano de renombre internacional. Ganó junto con Jean Dauñsset y George D. Snell, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1980. Recibió el Premio Nobel por sus descubrimientos en el campo de la inmunología. Estudió la base genética de la respuesta inmunológica. En 1998 publica su autobiografía personal titulada "From Caracas to Stockholm: A Life in Medical Science".

En 1923, Mustafa Kemal Atatürk proclamaba la República de Turquía (Türkiye" en turco).

En 1929, comienza la "Gran Depresión". Tras el Jueves Negro del 24 de Octubre de 1929. Llegó el «Crack» del Martes Negro del 28 de Octubre de 1929. Estados Unidos entraría en una profunda Crisis económica que arrastraría a parte del mundo, que supuso el desplome del mercado de valores de la Bolsa de Nueva York. Miles de millones de dólares se perdieron, aniquilando a miles de inversores. Muchos prestamos había caído en impago y la morosidad llegó a niveles históricos. La Gran Depresión no solo afectó a Estados Unidos, sino a todos los países que estaban estrechamente relacionados con su economía, como Japón, países de América Latina, Alemania, Francia y la Gran Bretaña, entre otros.

Se da la creación de la "República de Turquía", el 29 de octubre de 1923, por el Tratado de Lausana del 24 de julio. Mustafa Kemal Atatürk se convierte en su primer presidente. Esto fue posterior a la I Guerra Mundial y a la caída del Imperio Otomano.

En 1945 en París, Jean-Paul Sartre pronuncia la conferencia "El existencialismo es un humanismo", punto de partida de esa corriente o movimiento filosófico. Jean-Paul Sartre, fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente de la concepción existencialista y del llamado marxismo humanista. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura, en 1964, pero lo rechazó explicando en una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento o distinción, y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente, sin pasar por las instituciones establecidas del sistema.

En 1957, se crea el Comité Cívico Militar que actuaría con la Junta Patriótica para poner fin a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, lo cual se produjo en enero de 1958.

En 1964, en Bolivia comienza una huelga general decretada por la COB (Central Obrera Boliviana) bajo la dirección del sindicalista minero y exvicepresidente Juan Lechín Oquendo. Cinco días después, el Ejército intervendrá con una sangrienta represión, y luego el vicepresidente René Barrientos derrocará al presidente Víctor Paz Estenssoro y setomará el poder. El golpe fue liderado por Barrientos y por el comandante militar Alfredo Ovando Candía. Este golpe marcó el inicio de 18 años de gobiernos militares en Bolivia (1964-1982). El gobierno de Paz Estensoro procedía de la Revolución Boliviana liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y en la que tuvo un gran protagonismo la COB, que ocurrió el 9 de abril de 1952. Fue una revolución obrera (incluso armada) que luego de la toma del poder por las masas obreras y populares, se deslizó hacia un proyecto político que con alianza entre liberales y comunistas, pretendió implantar de manera reformista un nuevo modelo socioeconómico en Bolivia. Durante este período, se tomaron medidas como la implantación del sufragio universal, la nacionalización de las minas y una reforma agraria. El gobierno del MNR después de esta revolución duró hasta el golpe de Estado del 4 de noviembre de 1964.

En 1965, en París (Francia) es secuestrado y asesinado Mehdi Ben Barka, dirigente revolucionario marroquí, presidente del Comité Preparatorio de la Conferencia Tricontinental. Al año siguiente se realizaría la Primera Conferencia Tricontinental de La Habana, también conocida como La Tricontinental, encuentro político internacional que contó con la participación de más de 500 delegados de 82 naciones de África, Asia y América1. El objetivo principal de la conferencia era formar una alianza contra el colonialismo y el imperialismo militar y económico. Durante la conferencia, se creó la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL). Esta organización marcó una extensión hacia las Américas del Movimiento de Países No Alineados, surgido en la Conferencia de Bandung de 19551. Entre los dirigentes que asistieron a la conferencia, además del anfitrión Fidel Castro, se encontraban Salvador Allende (Chile), Amílcar Cabral (Guinea Bisáu y Cabo Verde), Luis Augusto Turcios Lima (Guatemala), Cheddi Jagan (Guyana), Pedro Medina Silva (Venezuela), Nguyen Van Tien (Vietnam del Sur) y Rodney Arismendi (Uruguay). La conferencia estableció un indicador: la paz y el socialismo eran los objetivos, y había que hacer todo lo posible para llegar a ese fin. Desde La Habana, la OSPAAAL proporcionó la infraestructura para un entendimiento mutuo entre los movimientos en estos tres continentes.

Nace Danilo Anderson (1966), fiscal de los sucesos de Puente Llaguno y del golpe de 2002 contra el presidente Chávez. Fue un abogado y geográfo venezolano. Se desempeñó como fiscal del Ministerio Público en la investigación de más de 400 personas acusadas de crímenes cometidos en el marco del golpe de Estado de abril de 2002 en Venezuela. Murió asesinado a la edad de 38 años. Sus datos biográficos destacan que fue el primer fiscal en materia de Ambiente, adquiriendo notoriedad al abrir numerosos juicios por delitos ambientales.

En 1969, el profesor Leonard Kleinrock y su alumno Charlie Kline, en un laboratorio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), envía el primer mensaje de una computadora a otra (1969). Estudiante del Network Measurement Centre de la mencionada Universidad, en Estados Unidos, envía el primer mensaje computacional a 500 km de distancia, utilizando la red ARPANET, precursora de INTERNET. El mensaje sólo contenía la palabra "login", pero únicamente transmitió dos letras iniciales y luego falló la conexión. ARPANET era una Red de Angencias de Proyectos de Investigación Avanzada (en español), formada por computadoras para enviar datos militares y conectar grupos de investigación a través de los Estados Unidos.

Ocurre la Masacre de El Amparo (1988), en la localidad Venezolana del mismo nombre (estado Apure) con el resultado de 14 pescadores asesinados. Por el hecho fueron señalados funcionarios policiales y militares del Comando Específico "José Antonio Páez" (Cejap), que actuaron durante el gobierno de Jaime Lusinchi (AD), en una operación denominada "Anguila III", en contra de "grupos subversivos" colombianos. Dos víctimas de un total de 16, pescadores, sobrevivieron. La matanza fue coordinada por los jefes del Cejap el general Humberto Camejo Arias, el coronel Enrique Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la Disip Henry López Sisco. Los efectivos justificaron la acción alegando que los pescadores eran guerrilleros colombianos que posiblemente estarían preparando acciones en el territorio venezolano. Pero, casi la totalidad de las víctimas eran venezolanos sin antecedentes judiciales. El proceso de investigación del caso se hizo bajo la jurisdicción militar. El 10 de agosto de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso y en 1993, se le recomendó al gobierno de Venezuela, para ese entonces presidido por Ramón J. Velásquez, que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores del hecho, a su vez que se indemnizara a las víctimas. La masacre quedó impune, pero en el primer gobierno de Hugo Chávez fueron indemnizadas las víctimas (familiares y sobrevivientes).

En 2004, en Roma, capital de Italia, los jefes de gobierno de los países de la Unión Europea firman el Tratado por el que se establece una Constitución común para Europa.

(2006) - En Brasil, en segunda vuelta, Lula da Silva resulta reelegido con un amplio margen con el 60% de los votos para cumplir un segundo mandato como Presidente del país. Tras confirmarse el triunfo, Lula aseguró en esa ocasión que la democracia brasileña vive "un momento mágico" tras su reelección para un segundo mandato de cuatro años. El presidente reelecto de Brasil superó el número de votos que obtuvo en los comicios 2002. Lula prometió que desde su segundo mandato el país dejaría de ser un estado "emergente" y pasaría a convertirse en uno desarrollado, asegurando no tener dudas en que Brasil "alcanzaría un modelo de desarrollo" . En 2022, Lula vuelve a ser candidato presidencial y resulta ganador een las elecciones previstas para la misma fecha.

Se lanza el Satélite VENESAT-1 Simón Bolívar, primer satélite artificial de Venezuela (2008). Su lanzamiento fue un hito en la búsqueda de la independencia tecnológica del país. Durante 12 años en funciones dio importantes servicios y beneficios. Sin embargo... como lo reporta una noticia de Aporrea del 25/03/20, el Satélite Simón Bolivar se salió de su órbita y quedó fuera de servicio. Ver: www.aporrea.org/tecno/n353623.html

En 2010, muere en Madrid (España), Marcelino Camacho, destacado sindicalista y dirigente político comunista, impulsor del sindicalismo moderno español, fundador y primer secretario general de la central sindical Comisiones Obreras (CC.OO.) en España, entre 1976 y 1987. Al concluir la Guerra Civil fue juzgado y condenado por el régimen franquista,debido su defensa de la República. Se fugó de la cárcel y se exilió entre 1943 y 1957. Estuvo preso en otras ocasiones, junto al resto de la cúpula de Comisiones Obreras. Fue uno de los líderes que convergieron en el llamado Pacto de la Moncloa para dar paso a la democracia parlamentaria monárquica que hoy impera en España. Fue diputado por el Partido Comunista de España entre 1977 y 1981. Fue parte de una corriente reformadora de los movimientos comunistas en Europa, conocida como "Eurocomunismo".

En 2013, tres beisbolistas venezolanos ganan el Guante de Oro de las Grandes Ligas. Salvador Pérez en la Liga Americana y Carlos González y Gerardo Parra en la Liga Nacional (en Estados Unidos).

Muere Rebeca González (2019), una primera actriz venezolana, profesora de actuación. Reconocida por ser protagonista de exitosas producciones dramáticas y televisivas en la década de 1970.

En 2021, un prisionero de Guantánamo relata por primera vez ante la corte los abusos de la CIA. El prisionero de Guantánamo fue sometido a un brutal programa de interrogatorios del Gobierno de EE.UU en la tétrica prisión mantenida al margen del sistema dde justicia, a la que eran llevados sospechosos de terrorismo secuestrado por USA tras los atentados del 11-S. Ver: Un prisionero de Guantánamo relata por primera vez ante la corte los abusos de la CIA -www.aporrea.org/ddhh/n368896.html

En 2022, ocurre en Corea del Sur la Estampida de Halloween de Seúl en la que pierden la vida 154 personas por una avalancha durante la celebración. Hubo casi 200 heridos. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n377861.html

En 2022, se contabilizan en unas 26.000 las familias afectadas, en diferente medida, hasta la fecha, por intensas lluvias caídas en Venezuela. Ver: https://www.aporrea.org/pachamama/n377865.html