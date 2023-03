Efemérides 21 de Marzo: Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan Contra el Racismo

Día Mundial del Síndrome de Down. Es producido por una alteración genética, la trisomía del par cromosómico número 21, que ocasiona retardo en el desarrollo (profundo, severo, moderado o leve, por lo que pueden requerir de Educación Especial o de apoyos especializados (psicopedagógico, del lenguaje, neurológico, psico-social, etc.). En algunos pocos casos llegan a tener un rendimiento intelectual dentro de la normalidad. Más allá de los temas médicos y educativos, se enfatiza la integración social y la no discriminación de las personas que tienen el síndrome.