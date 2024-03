Efemérides 21 de Marzo: Día contra la Discriminación Racial - Nace Benito Juárez - "Salario Cero" en Venezuela

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial . La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que todos los años en todos los Estados, se lleve a cabo esta celebración, a partir del 21 de marzo. Va, entonces, del 21 al 27 de marzo, y se hace énfasis en la lucha y la solidaridad con los que luchan contra el racismo y la discriminación, en apoyo a las víctimas de la xenofobia y de la intolerancia, y junto a los refugiados a causa de ello. El artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo 2º afirma que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza o de cualquier otra índole. Por otra parte, nos encontramos en el año final de la llamada "Década o Decenio Internacional de los Afrodescendientes", que comenzó el 1 de enero de 2015 y se extenderá hasta el 31 de diciembre del presente año 2024. Coincide con el Día de los Derechos Humanos en Sudáfrica. Este día recuerda la Matanza de Sharpeville (Sudáfrica) ocurrida en 1960, en la que cayeron manifestantes que protestaban el Apartheid, reprimidos por la policía sudafricana cuando todavía era un estado racista dominado por los blancos herederos de la época colonial. El 26 de octubre de 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 2142 (XXI) proclamó el 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Humanidad, no racismo. El tema de este 2024 es: "Un decenio de reconocimiento, justicia y desarrollo: Aplicación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes". Al proclamar este Decenio, la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes representan un grupo diferenciado, cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. La discriminación racial y las secuelas de la esclavitud y el colonialismo siguen impidiendo que miles de millones de personas disfruten plenamente de sus derechos humanos y libertades. En América Latina y en Venezuela tenemos poblaciones de distintos grupos humanos desde el punto de vista étnico, siendo países con poblaciones indígenas, afrodescendientes y de ancestros europeos, con un alto porcentaje de mestizaje. Se estima que en América Latina hay cerca de 45 millones de pobladores indígenas y unos 200 millones de afrodescendientes en todo el continente americano. Pero a la vez somos países en los que se genera emigración hacia el Norte y estos migrantes, así como pueden encontrar oportunidades de una mejor vida, también pueden tropezarse con las manifestaciones del racismo. Tampoco olvidemos que rezagos del racismo pueden seguir anidando en nuestras sociedades criollas divididas en clases y con sectores de población afrodescendiente o indígena en condiciones de marginalidad y desigualdad. Una etiqueta en las redes cociales para este día es: #CombatirElRacismo

Día Mundial del Síndrome de Down. Es producido por una alteración genética, la trisomía del par cromosómico número 21, que ocasiona retardo en el desarrollo (profundo, severo, moderado o leve, por lo que pueden requerir de Educación Especial o de apoyos especializados (psicopedagógico, del lenguaje, neurológico, psico-social, etc.). En algunos pocos casos llegan a tener un rendimiento intelectual dentro de la normalidad. Más allá de los temas médicos y educativos, se enfatiza la integración social y la no discriminación de las personas que tienen el síndrome.