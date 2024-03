Efemérides 12 de marzo: Día Mundial Contra la Censura en Internet - Día de los Tuiteros

Día Mundial contra la Censura en Internet o Día Internacional de la Libertad de Expresión en Internet. Efeméride creada en 2008 a iniciativa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), con la finalidad de denunciar la censura en Internet o cibercensura, por gobiernos y régimenes de varios países del mundo y para defender el libre acceso a la información en medios digitales y redes sociales. Esa defensa incluye tanto a los medios digitales y espacios de difusión en Internet, como a la expresión en las redes sociales, así como a las y los periodistas que son perseguidos por su actividad profesional, a las comunicadoras y comunicadores que utilizan el ciberespacio. En Venezuela hay numerosos medios digitales que se encuentran bloqueados por el Estado-Gobierno, incluída Aporrea, cuyo acceso es restringido arbitrariamente y de manera anticonstitucional por órganos oficiales y empresas estatales del área de la comunicación y las telecomunicaciones, afectando los derechos de centenares de miles de usuarios y usuarias que no pueden consultar sus páginas preferidas o no pueden obtener una información diversa y plural, así como a autoras y autores de contenidos cuyos derechos también son vulnerados, pues sus materiales no pueden llegar a todo el público. Esta práctica arbitraria indudablemente va en menoscabo de la democracia y de la participación de la ciudadanía en los asuntos de su interés. Y... dado que este Día Mundial Contra la Censura en Internet coincide con el Día Internacional de los Tuiteros, te pedimos que nos ayudes a difundir en Twitter y en las demás redes sociales este mensaje que lamentablemente tenemos que repetir recurrentemente: ¡Basta de bloqueo inconstitucional a Aporrea.org! Un hecho que contradice lo afirmado por CONATEL: "Venezolanos tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos", y acompaña tu posteo con la etiqueta #BastaDeBloquearAporrea Puedes ver información sobre esto en: www.aporrea.org/medios/n371969.html Para colmo, también sucede en Venezuela que las fallas técnicas, como los apagones y cortes de señal de Internet, interfieren también en el ejercicio de la libre expresión en Internet. Este día hace parte de la lucha por acabar con la censura y democratizar el acceso a la libre información y a la opinión por internet, para lo que puede ayudar el encriptamiento de datos y desarrollo de tecnologías pensadas para defender la libertad de expresión en línea y no al contrario como las que se usan para bloquear, interferir, sabotear o espiar.