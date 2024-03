Efemérides del 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer

Día Internacional de la Mujer. Un día para luchar por la igualdad, los derechos, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, así como contra la violencia de género. Su raíz son las luchas históricas de las mujeres en muchos lugares del mundo. En 1908 en Nueva York, trabajadoras del sector textil de la fábrica Cotton de Nueva York se declararon en huelga para reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo, durante la que 129 mujeres ocupantes de la fábrica murieron en un incendio en que se desató en el lugar de trabajo, y en conmemoración de esta fecha, los grupos socialistas lograron que se declarara como el Día Internacional de la Mujer. Pero no fue sólo por eso, porque otras luchas muy significativas de las mujeres se produjeron también en otros años en esas fechas, como las de las mujeres rusas en 1917 (que era 8 de marzo en el calendario gregoriano pero no en el juliano vigente en Rusia para ese entonces). Posteriormente, la celebración fue promulgada e institucionalizada por la ONU en 1975 como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Hoy más que un día oficial de esta comunidad de naciones, es una fecha de los movimientos feministas, en el que se hace sentir la presencia de centenares de miles o millones de mujeres en las calles durante este día en todo el mundo con sus reclamos y consignas; lo que mantiene su carácter de lucha original que no se deja acaparar por los gobiernos o las instituciones estatales. El objetivo de la fecha es concienciar a la ciudadanía para que tanto hombres como mujeres se sumen a la lucha feminista y este año 2024 se celebra bajo el lema "Con M de Mujeres. Todas las Mujeres. Muévete" que se enfoca en la movilización de las mujeres a lo largo de la historia e invita a seguir avanzando en la igualdad. En estos momentos hay una ofensiva de las políticas regresivas patriarcales y machistas, como por ejemplo con Milei en Argentina y en otros países donde gobiernos conservadores pretenden hacer retroceder de nuevo conquistas logradas por las mujeres en sus derechos, y enfrentarlas es un reto planteado en el presente año 2024. Entre los movimientos femeninos, aunque se movilicen unidos, hay diversas vertientes, como una de ellas que resalta los derechos de la mujer trabajadora junto a los de todas las mujeres y plantea que la superación de la desigualdad de género y de la sociedad patriarcal debe ir necesariamente ligada a la superación revolucionaria del capitalismo como base de sosten de la explotación y sometimiento de la mujer, por lo que junto a las consignas de ¡Igualdad, participación y empoderamiento! levantan la consigna: ¡Ni Patriarcado, Ni Capital!