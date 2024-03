Efemérides 4 de Marzo: Día Mundial de la Obesidad, Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, Conciencia del VPH

Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. La idea es que los métodos de la ingeniería sean concebidos en correspondencia con el propósito de que las sociedades humanas y las personas puedan obtener los recursos que necesitan sin poner en riesgo la naturaleza, la vida, el clima, el planeta... Por consiguiente la invención y la planificación deben ser en función del interés común de la sociedad (pensando en el planeta) y no de objetivos comerciales o del malentendido "desarrollo" industrial enfocado en las ganacias y ambiciones particulares. En el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, visualizo una ciudad donde la infraestructura y la naturaleza coexisten en simbiosis. Aquí están los elementos clave: a) Edificios Verdes: En lugar de rascacielos, tenemos edificios de altura moderada con techos verdes y paredes cubiertas de plantas. Estos edificios albergan viviendas, oficinas y espacios comunitarios. b) Parques Urbanos: La ciudad está salpicada de parques y jardines. Los parques no solo son áreas de recreación, sino también hábitats para la fauna y flora locales. c) Transporte Sostenible: Las calles están diseñadas para peatones, ciclistas y transporte público. Los autos eléctricos y las bicicletas comparten las vías con senderos rodeados de árboles. d) Energía Renovable: Paneles solares y turbinas eólicas adornan los techos de los edificios. La ciudad se abastece de energía limpia y minimiza su huella de carbono. e) Aguas Limpias: Los ríos y arroyos fluyen a través de la ciudad, filtrando el agua y proporcionando hábitats acuáticos. Los puentes verdes conectan las orillas. f) Arquitectura Bioclimática: Los edificios están diseñados para aprovechar la luz solar y la ventilación natural. Los materiales de construcción son sostenibles y reciclables. g) Granjas Urbanas: En los techos y terrazas, las granjas cultivan frutas, verduras y hierbas. Los restaurantes locales sirven alimentos frescos de la granja a la mesa. h) Espacios Comunitarios: Plazas, mercados y centros culturales son puntos de encuentro. Los murales y esculturas celebran la biodiversidad y la historia local. i) Silencio y Tranquilidad: La ciudad prioriza el bienestar mental. Los espacios tranquilos, como jardines zen y senderos boscosos, ofrecen refugio. j) Educación Ambiental: Escuelas y universidades enseñan sobre la sostenibilidad y la importancia de proteger nuestro entorno. En esta visión, la ciudad y la naturaleza no son opuestas, sino aliadas. Juntas, trabajan para un futuro más verde y equilibrado.