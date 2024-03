Efemérides 3 de Marzo: Día de la Naturaleza - Asesinan a Sabino, y a Berta Cáceres

Día Mundial de los Defectos de Nacimiento (o congénitos). En esta fecha propuesta por la Organización Panamericana de la Salud se procura sensibilizar sobre toda una serie de malformaciones de los bebés, contraídas durante la concepción, la gestación y al momento de nacer. Algunos de los trastornos más conocidos son las malformaciones del tubo neural o espina bífida, el síndrome de Down que es una alteración genética, las malformaciones cardíacas, la transmisión de enfermedades a la criatura durante el embarazo, entre otros. Los defectos del nacimiento son la segunda causa de muerte neonatal e infantil en América Latina y el Caribe, después de la prematuridad. Las anomalías congénitas pueden tener un origen genético, infeccioso y ambiental, aunque a menudo la causa no es bien identificada. La prevención y la detección temprana de estas alteraciones es fundamental, así como el tratamiento oportuno, y por supuesto, los programas de investigación y la educación de la población para que tenga un conocimiento elemental y busque la ayuda necesaria.

Día Internacional de los Derechos de las y los Trabajadores Sexuales. Sobre esto hay diversidad de enfoques, posiciones y mucha polémica. Están los "prohibicionistas" y quienes abogan por la abolición del trabajo sexual considerado como prostitución o como explotación asociada a la trata de personas. Hay quienes opinan que lo mejor es la regulación para poder ejercer controles que contribuyan a hacer respetar los derechos de estas personas y les protejan de la explotación y hasta de la semi-esclavitud, además de brindar cierta protección social. Hay quienes consideran que es una elección voluntaria como una actividad de trabajo que presta un servicio social (que puede ser para hombres, mujeres o gente de sexualidad diversa o no binaria). El problema es que a menudo se criminaliza y reprime a la trabajadora o trabajador sexual y no se toman en cuenta las opiniones propias de estas personas, lo que puede contribuir a la violación de Derechos Humanos más que a su defensa, mientras que las redes de explotación pueden permanecer intactas. Un tema sobre el que hay que informarse y discutir abarcando las diversas miradas. El Día Internacional de la Trabajadora Sexual conmemora la acción reivindicativa del 2 de junio de 1975, día en el que más de 100 prostitutas ocuparon la Iglesia de Saint-Nizier de Lyon, Francia, con el fin de llamar la atención a su situación. El día de la conmemoración se celebra anualmente desde 1976 el 2 de junio. El Día Internacional de la Trabajadora Sexual se enfoca sobre la discriminación de las prostitutas, su vida, y sus condiciones de trabajo, así como sobre sus derechos como personas, lo cual no supone ninguna toleracia sobre la explotación sexual y las redes que someten a mujeres, hombres e incluso a niños, niñas y adolescentes. En esta reseña no pretendemos asumir posición sobre el tema y nos limitamos a mencionar los enfoques que se debaten en torno a este asunto, a sabiendas de que estamos en una sociedad capitalista y patriarcal.