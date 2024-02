Efemérides del 22 de Febrero: Día Europeo por la Igualdad Salarial (entre hombres y mujeres)

Día Europeo por la Igualdad Salarial (entre Hombres y Mujeres). Refuerza el Día Internacional de la Igualdad Salarial, decretado por la ONU, que se celebra el 18 de septiembre. Busca reducir la brecha salarial de género. En muchos países y empresas, los hombres y mujeres no ganan por su trabajo un sueldo equivalente. Esto ocurre a pesar de realizar hombres y mujeres un mismo trabajo o similar, que debería tener igual valor. De ahí que el Día de la Igualdad Salarial, haya sido creado, con la finalidad de concientizar y sensibilizar sobre la brecha salarial de género. Este reclamo ha sido recogido históricamente con la vieja consigna laboral "a igual trabajo igual salario", pero en esta efeméride se enfocan las diferencias de género. En muchos países, incluso en los tenidos como "avanzados", a pesar de las leyes puede seguir ocurriendo la práctica patronal (o gubernamental y estatal) de contratar a las mujeres por salarios más bajos, anticipando el patrono o explotador capitalista que la mujer podría generarle mayores costos de producción, por motivos biológicos o por la maternidad o bien al utilizar prejuicios sexistas y discriminatorios respecto al rendimiento. Por eso, en este día las organizaciones sindicales y los movimientos femeninos, orientan la lucha a generar, promover y conquistar que los estados y gobiernos establezcan o hagan valer la igualdad de género salarial y laboral. El derecho fundamental a la igualdad de remuneración por género ha sido reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el año 1919. Aunque se trata de un día europeo, no está de más recordar que en Venezuela también se dan estas diferencias salariales entre trabajadores y trabajadoras, aunque los salarios son tan reducidos que tales diferencias quedan muy disimuladas en la precarísima remuneración salarial a la que algunos llaman "salario cero" o la denominan como "trabajo gratuito", por no decir "semi-esclavo". El salario mínimo actual en Venezuela es de Bs. 130 mensuales, que de acuerdo con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), está en torno a los 5 dólares mensuales (de los peores del mundo).