Efemérides del 6 de diciembre: Chávez es elegido presidente de Venezuela (1998)

Día de Quito, por la fundación colonial de San Francisco de Quito (actual capital del Ecuador) por Sebastián Benalcázar y Diego de Almagro, en el año 1534. En Quito se han encontrado vestigios de pobladores (indígenas) de más de 10 mil años de antigüedad. Los integrantes del reino de los Quitios, le darían su nombre a la capital ecuatoriana, donde hubo una gran ciudad del imperio incaico y habría nacido el último monarca de los incas, Atahualpa I. Los colonizadores fueron allí en buca de tesoros y San Francisco de Quito fue implantada sobre las ruinas indígenas en las faldas orientales del volcán Pichincha, de 4.784 metros de altura. Según la historia colonial, la precedente ciudad incaica había sido abandonada e incendiada por el inca Rumiñahui para que los españoles no encontrasen nada al llegar. Se publica la primera edición de la Enciclopedia Británica (1768). Nace Joseph Louis Gay-Lussac (1778), químico francés, autor de la Ley que lleva su nombre sobre el comportamiento de los gases. Formula que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Gay-Lussac nació en la localidad francesa de Saint Léonard de Noblat. México decreta la Abolición de la Esclavitud (1810). El Decreto contra la esclavitud fue expedido en Guadalajara, Nueva Galicia (hoy Jalisco) por el jefe del ejército insurgente Miguel Hidalgo y Castilla, en donde se declaró abolida la esclavitud en América, dentro del marco de la Guerra de Independencia de México. Día Nacional del Gaucho, que se celebra en Argentina en conmemoración de la fecha de 1872 en la que se publicó El gaucho Martín Fierro, poema narrativo de José Hernández, al que se considera la obra maestra de la la literatura gauchesca argentina. Se funda en los Estados Unidos el periódico The Washington Post (1877) muy conocido intrernacionalmente. Se le atribuye a Thomas Alva Edison que, por primera vez, en 1877, logra grabar una voz humana, utilizando un fonógrafo creado por su inventor, en los Estados Unidos; pero más adelante se pudo saber que Scott de Martinville había registrado dos fononautogramas en la Oficina de Patentes de Francia, grabaciones de sonido fechadas en 1860, 28 años antes de las de Edison. En 1883 una Asamblea Constituyente aprueba la Constitución Política de la República de El Salvador. En 1890 el médico Charles Robert Richet, realiza la primera inyección sero-terapeútica en una persona, para inmunizar contra la tuberculosis. El médico y fisiólogo francés fue Premio Nobel de medicina en 1913. Richet demostró que la sangre de animales vacunados contra una infección protege contra la misma. En Egipto, es hallado el busto de la reina Nefertiti (h.1370 a. C.-h.1330 a. C.). El hallazgo lo realiza en 1912 el arqueólogo suizo-alemán Ludwig Borchardt. El busto está tallado en piedra caliza y yeso pintado de 47 cm de altura y 20 kg de peso. Irlanda proclama su independencia del Imperio Británico, aunque siguia formando parte de la Commonwealth británica, simbólicamente sujeta al rey o reina de Inglaterra (1921), hasta que se sale en abril de 1949, rompiendo sus vínculos con el Reino Unido. En la Constitución aprobada por el pueblo irlandés en 1937, Irlanda se define como "un estado soberano, independiente, democrático" y pasa a llamarse Eire (aunque sigue siendo conocida como Irlanda). Continúa en conflicto la parte norte de Irlanda, bajo dominio británico. En 1925, Karl Wilhelm Reinmuth descubre el asteroide Aquilegia, del cinturón de asteroides en el sistema solar, desde el observatorio de Heidelberg-Königstuhl, Alemania. En 1928, en Colombia, se produce la Masacre de las Bananerasen cuando el Gobierno de Miguel Abadía Méndez ordena asesinar a 1800 trabajadores en huelga contra la empresa estadounidense United Fruit Company. Ocurre entre el 5 de diciembre y el 6 de diciembre. Nace Lupita Ferrer (1945), actriz venezolana con proyección internacional. Inició su carrera al final de los años 1960. Tuvo éxito en el género dramático con la telenovela "Esmeralda", al lado del actor José Bardina, a través del canal de televisión Venevisión. Se inauguran en el centro de Caracas (Venezuela) las Torres del Centro Simón Bolívar (1954), informalmente uno de los emblemas de la ciudad. En 1956, en los Juegos Olímpicos de Melbourne, el clavadista mexicano Joaquín Capilla es el primer atleta no estadounidense desde 1924 en conquistar la medalla de oro en clavados. En 1957 en un tunel de pruebas en Nevada, no muy lejos de Las Vegas, Estados Unidos detona una bomba atómica, a decenas de metros bajo tierra. Para ese entonces ya lo había hecho con más de un centenar, como venía sucediendo desde 1945. En 1967, en los Estados Unidos, el cirujano Adrian Kantrowitz realiza el segundo trasplante de corazón (tres días antes, en Sudáfrica, el doctor Christian Barnard había realizado el primero). España aprueba en referéndum una Constitución, consensuada entre la mayoría de fuerzas políticas de la llamada "Transición" (1978). La fecha da lugar al Día de la Constitución Española. Después de 40 años de dictadura franquista, el Estado Español asume la forma de una monarquía constitucional parlamentaria, con autonomías regionales (varias de las cuales se reivindican nacionalidades e incluso reclaman independencia). Esta Constitución fue acordada y refrendada después de la dictadura franquista que regía el país desde la guerra civil que se produjo entre 1936 y 1939. Tras la muerte de Franco (en 1975), Juan Carlos de Borbón fue nombrado rey y España entraría en lo que se conoció como "transición democrática". En 1977 se produjeron las primeras elecciones democráticas, que escogieron las Cortes (equivalente a un parlamento) que prepararon el proyecto constitucional. Sucede una masacre en la Escuela Politécnica de Montreal (Canadá), en 1989, cometida por un estudiante armado con un fusil y un cuchillo, que dispara contra veintiocho personas, matando a catorce, todas de ellas mujeres, e hiriendo a otras catorce antes de suicidarse. Hugo Chávez del Movimiento V República (MVR) es elegido Presidente de Venezuela (1998), hace hoy 24 años. Chávez había insurgido en 1992 como parte de un movimiento cívico-militar, en un golpe fallido, pero impactante para el imaginario del pueblo venezolano, contra el desacreditado gobierno de Carlos Andrés Pérez (AD) en la IV República. Permaneció preso hasta 1994 cuando fue indultado por el presidente Rafael Caldera. En libertad inició la construcción de un movimiento político bolivariano nacionalista con inclinación de izquierda, a partir del MBR 200, que luego dio paso al MVR (Movimiento V República) como expresión político-electoral, y consigue ganar las elecciones presidenciales de 1998, iniciándose el proceso conocido como la "revolución bolivariana". Muere Enrique Anderson Imbert (2000), escritor, ensayista crítico literario y profesor universitario argentino. Entre sus obras, las novelas Vigilia (1934), Fuga (1933), Evocación de Sombras en la Ciudad Geométrica (1989). Entre sus cuentos: El Mentir de las Estrellas (1940), El Anillo de Mozart 1990, Consenso de Dos (2000), Consenso de tres (2003. Durante toda su vida reivindicó su adhesión al socialismo. Madalene Albrigth es nombrada secretaria de Estado (1996). Es la primera mujer que asume la conducción de la diplomacia de los Estados Unidos. En 2002, se produce un atentado en la plaza Francia de Caracas (Venezuela), en el que resultan tres personas muertas y 29 heridas, cuando en una acción individual, João de Gouveia, arremete contra manifestantes de oposición, en el contexto del paro-sabotaje pertrolero contra el gobierno constitucional de Chávez. La NASA publica fotos de la Mars Global Surveyor que sugieren la presencia de agua en Marte (2006). En 2009, el dirigente indígena boliviano Evo Morales, es reelegido presidente de Bolivia con más del 60% de los votos. En 2009, el delantero Lionel Messi, recibe el primero de los seis trofeos Balón de Oro de la Asociación Internacional de Federaciones de Fútbol (FIFA) ganados en su carrera, que colocaba al argentino jugador del Barcelona (Cataluña. España) entre los mejores jugadores de fútbol del mundo. El esquiador venezolano César Baena se convierte en el primer esquiador de fondo suramericano en participar de una Copa del Mundo (2009) de ese tipo de deporte, en Dusseldorf. Muere Ralph H. Baer (2014), un ingeniero e inventor germano-estadounidense pionero de los juegos electrónicos, considerado como el padre de los videojuegos. En 2015, en Venezuela, se realizan elecciones parlamentarias y por vez primera vez en 17 años el chavismo pierde el control de la Asamblea Nacional a manos de la oposición contraria al proceso bolivariano, a dos años de la muerte de Hugo Chávez y estando ya en la presidencia Nicolás Maduro. En 2020 fallece Tabaré Vázquez, médico y político uruguayo izquierdista moderado, que fue presidente de Uruguay entre 2005-2010 y 2015-2020 (n. 1940). Su orientación política era de izquierda moderada. En 2021, se informa que el zoológico de Lincoln, en Nebraska (EE. UU.), ha comunicado la muerte de tres leopardos de las nieves (Panthera uncia), que fallecieron debido a complicaciones con la COVID-19. Este lamentable suceso intensificó las alarmas sobre los alcances de la enfermedad que azota como pandemia a los humanos, en distitas especies animales, como ésta de los leopardos de las nieves, que se encuentra en peligro de extinción. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n369815.html