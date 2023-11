Efemérides del 29 de noviembre: Solidaridad Internacional con el Pueblo Palestino - Nace Andrés Bello - Día del Escritor

Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En 1947 la ONU aprueba como resolución un Plan de Partición de Palestina en dos estados, uno palestino y otro judío, pero éste nunca se cumplió porque el Estado judío fue acaparando casi todo el territorio y el control político-militar y económico. Por un lado los estados árabes no compartían esa decisión impuesta al pueblo palestino, y eso fue el desencadenante de una guerra. Por otro lado, el único estado que realmente se estableció fue Israél. Se trata de un estado artificial usurpador, que comenzó desde sus inicios una campaña devoradora los territorios y bienes de los palestinos, echándolos de sus viviendas, desplazándolos de manera forzosa o discriminándolos bajo condiciones de "apartheid",oprimiendo a ese pueblo asentado por siglos en esa zona del llamado "Oriente Medio". Todo ello con el apoyo de las principales potencias europeas y de los EE.UU. Año tras año, y especialmente en días como hoy, se le exige a Israel el respeto de los territorios correspondientes al pueblo palestino en aquella partición (hecha a criterio de las grandes potencias coloniales e imperialistas vencedoras en la II Guerra Mundial y con el consentimiento del estalinismo soviético). Son muchos los ataques asesinos lanzados por Israél contra el pueblo palestino y el actual ya alcanza las dimensiones de un genocidio que no perdona ni a los niños, mujeres embarazadas, ancianos, enfermos hospitalizados... asemejándose al horror y la barbarie que soportaron los propios judíos bajo los nazis en Alemania y otros países de Europa con el Holocáusto. Por eso, en este día de solidaridad con el pueblo palestino despojado de su tierra y del control estatal soberano, se le recuerda al mundo el incumplimiento de la "Resolución de la Partición" aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a mediados del siglo pasado (siglo XX). Se levanta este día, una vez más, la denuncia de que la cuestión de Palestina no ha sido resuelta y, por el contrario, se agrava cada día, sin que los palestinos hayan obtenido el respeto de sus derechos como pueblo y nación. Según aquella resolución aprobada un 29 de noviembre, la ciudad de Jerusalén estaría sometida a un régimen internacional especial cuyas condiciones tampoco han sido respetadas por Israél. De manera que, en este día, se reclama el derecho a la libre determinación del pueblo palestino sin injerencia externa, el derecho a la independencia y a la soberanía de Palestina como nación, y el derecho de los palestinos despojados de sus tierras, hogares y bienes, a regresar a sus zonas de residencia, a sus hogares y a la restitución de sus pertenencias; a lo cual se suma el reclamo por los confinados, los detenidos, los presos y asesinados, por el cese de la represión permanente a la que son sometidos. En 2023 ya han pasado 75 años del comienzo de la guerra árabe-israelí de 1948, que se conmemora desde 1977 (lleva conmemorándose 46 años). Pero este día coinciden otras efemérides concurrentes sobre el tema de Palestina, pues en un día como hoy, luego de enfrentamientos entre facciones políticas palestinas, con visiones distintas sobre la lucha para recuperar su nación, Yasser Arafat, ante el cuestionamiento de su liderazgo, dimite como presidente de la OLP pero, poco después, rectifica su decisión ante la petición de reconsiderarla (1984). Por otra parte, en un día semejante, Palestina se incorporó como Estado observador, no miembro, de la ONU, en 2012, con lo que se adjudicó una significativa victoria política y diplomática, lo que es un reconocimiento tácito, aunque no formal, de que Palestina merece una consideración de Estado. En este día se celebran actos conmemorativos y solidarios entre los palestinos, sus instituciones, las organizaciones políticas que los representan, y los movimientos que a nivel mundial les reconocen y apoyan, así como los gobiernos amigos. (Para tener más datos sobre el origen del conflicto palestino-israelí puede leer la versión de las efemérides del 29 de noviembre publicada en 2022: Efemérides del 29 de noviembre: Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino - Nace Andrés Bello y es Día del Escritor (aporrea.org)