Efemérides 26 de noviembre: ¡No al uso indiscriminado de agroquímicos! - ¡Acceso a la Educación Superior!

Día Mundial Contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos. El 26 de noviembre celebra el día mundial por el no uso de agroquímicos y plaguicidas, para llamar a reflexión y toma de conciencia sobre su grave impacto medioambiental y humano a nivel global, mucho más preocupante hoy frente al cambio climático. Esta fecha fue acordada por 400 organizaciones miembros del PAN (Pesticida Action Network) en 60 países, en conmemoración del desastre de Bophal (India), donde miles de personas fallecieron o quedaron con importantes secuelas en 1984, a causa de la fuga de un agente químico usado para la fabricación de un plaguicida de la Corporación Unión Carbide. Este suceso avivó las protestas y presiones dirigidas a reducir, minimizar o eliminar y sustituir los productos agroquímicos en la agricultura, por sus riesgos para la salud humana y animal y por su incidencia en el medio ambiente. De ahí el reclamo contra el uso indiscriminado de plaguicidas que contaminan suelo, el aire, el agua, los alimentos, y también afecta a los animales, ocasionando importantes desequilibrios en los ecosistemas, además de amenazas para la salud de las poblaciones. También son reiterativas las denuncias contra el uso de los glifosfatos que son empleados para eliminar las plantaciones de amapola, base para la cocaína. Actualmente hay productos sustitutivos que no tienen efectos nocivos o los atenúan considerablemente, bajando los niveles de toxicidad y se promueve el uso de metodologías ecológicas. Día Mundial del Olivo. Su finalidad es la de proteger y preservar un árbol que además de ser emblemático de las culturas meditarráneas lo es de su alimentación. Esta celebración, según la UNESCO, servirá para fortalecer los valores humanos y culturales entre los pueblos, por representarse con una rama de olivo la sabiduría, la armonía y la paz. La fecha responde a que en 1992 se inauguró el Consejo Oleícola Internacional (COI) en Madrid, España con la finalidad de contribuir al desarrollo responsable y sostenible del árbol de olivo, así como las políticas a adoptar ante los retos que afronta este sector. El olivo es un recurso de gran importancia en la agricultura, la economía y la cultura. La UNESCO aprobó la conmemoración del Día Mundial del Olivo en su 40ª Conferencia General en París celebrada en el año 2019. Fue una iniciativa de Líbano y Túnez, regiones con olivares y productoras de aceitunas y aceite de oliva. Los beneficios de los derivados del olivo para la salud son ampliamente documentados y reconocidos. Día Mundial del Acceso a la Educación Superior. Es una efeméride que pretende generar conciencia acerca de los desequilibrios y desigualdades en el acceso y continuidad de las y los estudiantes en la Educación Superior, a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destaca la importancia del acceso igualitario y equitativo a la educación superior, como uno de los objetivos globales que forman parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este día se celebra desde el año 2018, por iniciativa de la Red Nacional de Oportunidades de Educación (Education Opportunities Network #NEON). No se limita al ingreso al sistema de educación superior, pues apunta a que se haga de manera justa y equitativa, sin discriminación socioeconómica, de género, religiosa o étnica, personas con discapacidades o de orientación sexual diversa, grupo etario, ruralidad y otros factores. Tomando en cuenta estos criterios es buena la oportunidad para evaluar, una vez más, la situación y evolución de la educación superior en Venezuela. Finaliza hoy la Semana Europea de la Prevención-Reducción de Residuos. Se trata de una jornada semanal que busca promover en todos los habitantes de los países europeos una cultura cada vez más ecológica, que avance en la reutilización de productos que teniendo aún utilidad los consideramos como "desechos" (¡incluso comida sobrante!). Inicialmente se hablabla de reducción y reutilización pero actualmente se enfativa la "prevención de residuos"; es decir, de evitar generarlos. Ver en www.aporrea.org/tecno/n369452 Muere Isabel la Católica (1504). Reina de Castilla y León, y de la Corona de Aragón (España). Durante su reinado se produce el "descubrimiento" de América e inicio de su conquista por los españoles. También se da la conquista de Granada, última posesión musulmana en la Península Ibérica. Junto con su esposo el Rey Fernando, instauró en sus dominios la cruel Inquisición monárquica bajo la que se cometieron horrendos crímenes contra los llamados "herejes", en nombre de la fe católica. Bolívar y Morillo firma Tratado de Regularización de la Guerra entre la Gran Colombia y España (1820). Como plenipotenciaros firman en Trujillo, Venezuela, el Armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra. Con ello se pone fin a la "guerra a muerte" entre patriotas y realistas, aunque la lucha sigue bajo estas otras condiciones. Este tratado tendrá gran importancia y será el precursor del Derecho Internacional Humanitario. Nace Juan Pablo Rojas Paúl (1826), ex presidente de Venezuela. Fue un político, abogado, experto en temas fiscales, venezolano, presidente de la República desde 1888 a 1890, durante el período post-guzmancista del período conocido como Liberalismo Amarillo. Se publica Alicia en el País de las Maravillas (1865). Una novela de fantasía escrita por el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publicada en 1865. En 1998, un ejemplar de la primera edición del libro se vendió en subasta por la suma de 1,5 millones de dólares, y se convirtió así en el libro para niños más caro hasta ese momento. Su contenido ha sido llevado al cine y a los dibujos animados. Nace el escritor Frederik Pohl (1919), destacado en la ciencia ficción (Nueva York, Estados Unidos). Fue muy activo en distintos campos, el periodismo y la literatura, pero muy especialmente fue reconocido en la ciencia ficción, por obras como Pórtico y Mercaderes del Espacio. Nace Adolfo Pérez Esquivel (1931), Premio Nobel de la Paz en 1980 por su compromiso con la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos por medios no-violentos frente a las dictaduras militares en América Latina. Arquitecto, artista y pacifista argentino, acompañó activamente la lucha de las Madres de Plaza de Mayo por los desaparecidos durante la dictadura de los años 70-80 del siglo pasado. Se ha destacado junto a las causas progresistas y en la lucha contra el flagelo de la Deuda Externa. Con él mantuvieron vinculación, a través de Jubileo Sur, los fundadores de la Red Venezolana Contra la Deuda en Venezuela (Paulino Núñez, Gonzalo Gómez y Juan García, éstos dos últimos, también impulsores iniciales de Aporrea). Nace Elizabeth Blackburn (1948). Es una bioquímica australiana, descubridora de la telomerasa, una enzima que forma los telómeros durante la duplicación del ADN. Fue Premio Nobel de Medicina en 2009. Además de bióloga, bióloga molecular y bioquímica. Área: Citogenética. Muere Conny Méndez (1979). Fue una Actriz, cantante, caricaturista y escritora venezolana. En 1946 fundó el Movimiento de Metafísica Cristiano de Venezuela, difusor de las enseñanzas del Conde de Saint Germain. En su faceta de escritora destaca principalmente su libro "Memorias de una loca" resultando ser un Superventas. Entre otros libros que destacan se encuentran "Piensa lo bueno y se te dará" "Te regalo lo que se te antoje" y "El Maravilloso número 7". En sus últimos años, Conny Méndez se dedicó a su gran pasión: La Metafísica. En 2002, la oposición de derecha venezolana preparaba nuevas operaciones contra el gobierno de Chávez. Sectores de la oposición venezolana terminaban un operativo en la Plaza Altamira (o Plaza Francia) para solicitar un referendo revocatorio contra el presidente Chávez (a 7 meses del golpe de Estado con el que le desalojaron por dos días) y entretanto anunciaban la próxima convocatoria de un Paro Petrolero. Ver noticias de ese día en Aporrea: https://www.aporrea.org/archivo/26-11-2002 Último vuelo del Concorde (2003). Un avión supersónico de transporte de pasajeros que estuvo en servicio desde 1976. El accidente del vuelo 4590 de Air France (uno Concorde), el 25 de julio de 2000, en el que murieron unos 100 pasajeros, incidió en que se decidiese su eliminación, además del alto costo y baja rentabilidad, pese a su altísima velocidad y tiempo más corto de vuelo. Sin embargo, fue una gran obra de ingeniería aeronáutica. El Concorde llegó a aterrizar en el aeropuerto internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, en Venezuela. Hoy en día, además de la velocidad y capacidad de transporte hay que tomar en cuenta el gasto de combustible y el impacto ambiental sobre la atmósfera. En 2003, Hugo Chávez inaugura el Primer Congreso Bolivariano de los Pueblos Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n11896.html En 2004, se informa que fue abatido un implicado en el asesinato del Fiscal Danilo Anderson. También se informa de la detención de los hermanos Guevara, ex funcionarios del CICPC involucrados en el crimen de Anderson. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n53091.html El domingo, 26 de noviembre de 2006, el presidente Hugo Chávez, como candidato a la reelección, pronuncia el siguiente Discurso de Cierre de Campaña: www.aporrea.org/oposicion/a27627.html en la Av. Bolívar – Caracas. Un 26 de noviembre de 2009, el informe de una comisión concluye que la iglesia católica de Irlanda ocultó por años abusos sexuales, con la tolerancia del Estado irlandés. La Abogada y Escritora venezolana-estadounidense Eva Golinger es elegida como Ganadora del Premio Internacional del Periodismo 2009 del Club de Periodistas de México. En 2011, multitudes de personas se volcaron a las calles en Venezuela para celebrar el paso de la caravana que transportaba el primer lote del oro venezolano repatriado al país. Más adelante, por decisiones gubernamentales, tras el fallecimiento de Chávez, el oro volvió a parar en las arcas extranjeras y tales recursos le serían negados al país por la banca y las autoridades británicas. Ver: https://www.aporrea.org/tiburon/n193646.html Muere Joseph Edward Murray (2012), premio nobel de medicina y pionero en el trasplante de órganos. Fue un médico estadounidense. En 2013, la organización internacional Guinness confirma el otorgamiento del Récord Mundial para la "Región del Relámpago del Catatumbo", en Venezuela, informa su representante para América Latina Ralph Hannah. Muere Bernardo Bertolucci (2018). Fue un director de cine y guionista italiano, entre cuyas películas se incluyen El conformista, El último tango en París, Novecento, El último emperador, por la cual ganó el Óscar al mejor director y el Óscar al mejor guión adaptado, The Sheltering Sky, Belleza robada y Soñadores. Fue galardonado con la primera Palma de Oro honoraria en la inauguración del Festival de Cannes 2011. Muere Stephen Hillenburg (2018), animador, productor y biólogo estadounidense. Creador de la caricatura Bob Esponja. Aterriza en Marte la misión InSight de la NASA, con el objetivo de investigar el subsuelo marciano (2018). En 2019, muere la poeta, escritora y académica Lilia Boscán de Lombardi (n. 1942). Murió en Maracaibo, Zulia. Fue profesora titular de la Universidad del Zulia, ex decana de la Universidad Católica Cecilio Acosta (Unica) y ex presidenta de la Fundación del Teatro Baralt, Fundabaralt. Era licenciada en Letras por la Universidad del Zulia (1965), con doctorado en Letras Españolas e Hispanoamericanas. Integró varias revistas y proyectos editoriales de corte literario-cultural. Publicó los poemarios Voces de la memoria (1995), Surco de origen (2000), En el corazón del vértigo (2002), Desde el signo que me nombra (2008) y Puerto de sombras (2012), además de varios ensayos. En 2022, EEUU autoriza a la transnacional Chevron a reanudar las operaciones de extracción petrolera en Venezuela, a pesar de las sanciones y medidas de bloqueo contra el país. Ver: www.aporrea.org/energia/n378659.html