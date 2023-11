Efemérides 25 de noviembre: En el Día de la No Violencia Contra la Mujer, repudiamos matanza de mujeres y niñas por Israel en Gaza

Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Como en otras ciudades del mundo, en el día de hoy en Caracas, Venezuela, también son convocadas acciones de los movimientos feministas en contra de las violencias machistas. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia ejercida sobre las mujeres en todas partes del planeta y reclamar la aplicación de políticas para su erradicación en la totalidad de los países, brindar la debida protección, sancionar de manera justa las acciones violentas que tienen como víctimas a las mujeres y educar a la población al respecto, tanto a hombres como a mujeres, niños, niñas y adolescentes incluídos, para formarles en otras maneras de vivir y fomentar la convivencia y el relacionamiento social sin violencia machista. No basta con que se hayan aprobado leyes en este sentido, pues hace falta que realmente se apliquen y que se utilicen con verdadero apego a la justicia. El problema no se resuelve simplemente con leyes, aunque eso es muy importante para normar la vida en sociedad, pues de lo que se trata es, sobre todo, de un cambio antropológico-cultural y de que la gente ajuste sus percepciones y aprenda a manejar adecuadamente sus emociones e impulsos. La violencia de género o violencia contra la mujer comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones sexuales, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, tres hermanas de apellido Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), en la República Dominicana, activistas políticas que fueron brutalmente asesinadas en 1960, por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo. En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La violencia que se dirige hacia las mujeres tiene por objetivo la subordinación de éstas al género masculino y está presente, en mayor o menor medida, en todas las culturas. Terminar con la violencia machista y alcanzar la equidad de género pasa por la transformación de las sociedades y de las reglas, tanto sociales como jurídicas, y los roles que colocan en minusvalía y situación de sometimiento a la mujer. La violencia de género contra las mujeres no sólo es ejercida por los individuos de sexo masculino, sino por el conjunto de la sociedad patriarcal y por el Estado, en la medida en que es el responsable de las condiciones de vida de las mujeres, de la discriminación en las instituciones, de la resistencia a ciertos cambios legislativos o de la represión directa, frente a los reclamos femeninos. En esta oportunidad la mayor expresión de violencia contra la mujer la protagoniza el Estado de Israél con el asesinato masivo de mujeres y de niñas palestinas en Gaza, además de matarle a sus hijos y de dejar también a millares de mujeres y niñas heridas, sin vivienda y sin sus familias, pasando hambre por un cerco bestial. Hoy las protestas contra la violencia hacia las mujeres y las niñas deben llevar banderas palestinas. Tampoco olvidamos a las mujeres ucranianas, las iraníes o las afganas. Unas por violencia de género y otras por las guerras que matan indiscriminadamente a civiles, incluidas mujeres, niñas y niños. Sigue la Semana Europea de la Prevención-Reducción de Residuos. Se trata de una jornada semanal que busca promover en todos los habitantes de los países europeos una cultura cada vez más ecológica, que avance en la reutilización de productos que teniendo aún utilidad los consideramos como "desechos" (¡incluso comida sobrante!). Inicialmente se hablabla de reducción y reutilización pero actualmente se enfativa la "prevención de residuos"; es decir, de evitar generarlos. Ver en www.aporrea.org/tecno/n369452 Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day. Festividad de origen cristiano que realizaban colonos procedentes de Inglaterra y que se mantiene en Estados Unidos y en Canadá, "para agradecer las bendiciones recibidas" durante el año y dar "gracias por la buena cosecha", reuniendo a las familias y amistades en una cena con un pavo de plato principal. A nivel oficial se realiza previamente la ceremonia de "indulto del pavo", en el que se le perdona la vida a un pavo (que no será comido); esta última ceremonia se inició en 1963 con el presidente John F. Kennedy. En 1829 se efectúa la Asamblea del Convento de San Francisco, que decide separar a Venezuela de la Gran Colombia. Se realiza en dicho convento, en la ciudad de Caracas, entre el 25 y 26 de noviembre, y José Antonio Páez es designado presidente del país con la decisión de escindirse de la gran nación que había soñado Bolívar. Pero es en 1830, con el Congreso de Valencia, y otra Constitución, que se consuma la separación. Ver: En Paraguay se crea la bandera paraguaya y el país se independiza de la Confederación Argentina (1842). Las autoridades argentinas se negaban a reconocer la independencia del Paraguay. Algunas fuentes ubican, de hecho, la independencia del Paraguay mucho tiempo antes, en 1811 o en 1813. Pero el único documento público, formal, que la declara jurídicamente fue el Acta del Congreso Nacional de Paraguay de 1842. Nace Karl Benz (1844), diseñador del primer vehículo con motor de combustión interna. Fue un Ingeniero e inventor alemán, creador del Benz Patent-Motorwagen en 1886, considerado como el primer vehículo de la historia diseñado para ser impulsado por un motor de combustión interna. Nace José Gil Fortoul (1861). Fue un escritor, historiador, abogado, político venezolano y miembro del "positivismo" en Venezuela (como corriente filosófica-científica). Su obra presenta rasgos que la distinguen por incorporar diferentes corrientes de pensamiento: evolucionismo, darwinismo y liberalismo. Fue nombrado presidente provisional en 1913. En 1867, nace en Caracas el poeta y sacerdote Carlos Borges Requena (f. 1932), quien fue sacerdote jesuita, escritor, ensayista, orador, músico, serenatero y poeta. También escribió sobre ideas políticas en periódicos antiguzmancistas. Llama la atención su condición de sacerdote, habiendo sido un poeta que hizo cantos con matices eróticos y sensuales dedicados al amor y la mujer. Perteneció a la Sociedad Científico-Literaria, grupo intelectual de ideas libertarias que existió en Caracas entre 1887 y 1890. En Berlín (Alemania), el físico Albert Einstein presenta su teoría de la relatividad general (1915), ante la Academia Prusiana de las Ciencias. En 1915, el físico alemán Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad general, correspondiente al campo gravitatorio y los sistemas de referencias generales. Sus principios fundamentales son el principio de equivalencia, la noción de la curvatura del espacio-tiempo y el principio de covariancia generalizado. Nace Anhelo Giuseppe Roncalli (1881), quien sería el Papa Juan XXIII. Nacido en Italia. Impulsó el Concilio Vaticano II que introdujo cierta actualización con cambios en la Iglesia católica, haciendo pública su encíclica "Pacem un Terris" (Paz en la Tierra) de 1963, escrita en los tiempos de la llamada "guerra fría" (EE.UU Vs URSS). Nace Jorge Julio López (1929), torturado y desaparecido por la dictadura militar argentina. Albañil argentino (desaparecido en 2006), fue asesinado por haber atestiguado en contra de Miguel Etchecolatz, quien lo había torturado entre 1976 y 1983. En 1933, nace en Apure (Venezuela) el fotógrafo Héctor Rondón Lovera, ganador del Premio World Press Photo of the Year en 1962 y el Premio Pulitzer de fotografía periodística de 1963. (f. 1984) En 1936 en Berlín se firma el pacto Antikomintern, acuerdo político-militar entre Alemania y Japón, en el periodo preliminar a la Segunda Guerra Mundial. En Venezuela se inaugura el Estadio Universitario de Caracas (1951). Se transmite el primer programa televisivo (por la desaparecida RCTV) del escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, llamado Valores Humanos (1953). En 1956 Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y 79 expedicionarios más zarpan del puerto de Tuxpan en el yate Granma para iniciar la Revolución cubana. ¿Quién iba a pensar que también un 25 de noviembre, pero en 1916, sería la partida física de Fidel? En 1960, se produce el crimen de las hermanas Mirabal en la dictadura de Rafael Trujillo, en la República Dominicana. Las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, opositoras al régimen, son asesinadas. El crimen conmocionó al país y tuvo gran impacto internacional. Trujillo sería asesinado en mayo de 1961, lo que acabaría con la tiranía de 31 años. En honor a las tres hermanas se estableció la fecha de su asesinato como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por decisión de las Naciones Unidas. Nace Frida Hartz (1960), fotógrafa y fotoperiodista mexicana reconocida por sus trabajos que reflejan la realidad sociopolítica y, en especial, de las mujeres indígenas. En 1963, ocurre un golpe militar que depone al gobierno de Grecia encabezado por el presidente George Papadopoulos. El golpe fue incruento y no fue resistido por los griegos. En 1970 se suicida en Tokio (Japón) a los 45 años de edad, el escritor y dramaturgo Yukio Mishima. En este día, junto a miembros de su ejército privado, secuestran en el cuartel Oriente del Ejército de Autodefensa Japonés, al general comandante del cuartel. Desde el balcón de la oficina del general, arenga a las tropas para que se subleven y modifiquen la Constitución para defender las tradiciones japonesas. Al no conseguir respaldo de los soldados, se suicida, clavándose una espada. Surinam se independiza de los Países Bajos (1975). En 1978, nace en Río de Janeiro, Brasil, Taís Bianca Gama de Araújo, actriz brasileña que protagonizó varias exitosas telenovelas: entre ellas la que fue muy vista en Venezuela, Xica da Silva. En 1984 se da en Argentina el plebiscito del Beagle, para la aprobación del Tratado de Paz y Amistad con Chile. Hubo una participación del 70 por ciento. Los argentinos van a votación en el plebiscito no vinculante que convoca el gobierno de Raúl Alfonsín. Se consigue un 82 por ciento de los votantes dio su apoyo al Tratado de Paz y Amistad con Chile, que pondría fin al litigio del Beagle. El conflicto limítrofe había llevado a ambos países al borde de una guerra en 1978. El tratado cede las islas Nueva, Picton y Lennox a Chile. Se otorgan derechos de navegación a los dos países. Argentina se queda con la mayor parte de la Zona Económica Exclusiva que da hacia el Atlántico, al sureste del Cabo de Hornos. Chile se queda con la totalidad de la plataforma continental de las islas y la mayor parte de la costa atlántica hacia el sur y sudeste hasta el Cabo de Hornos. Un laudo arbitral pronunciado en 1977 le otorgara las aguas navegables en el Canal Beagle a ambos países y la mayor parte de las islas y de los derechos oceánicos generados por ellas a Chile. Sin embargo, el gobierno militar argentino rechazó el fallo, hasta que al asumir el primer gobierno democrático (con Alfonsín) y con mediación de la Santa Sede, se produjo el acuerdo. La Unesco declara Patrimonio de la Humanidad las ciudades de Toledo y Cáceres, el conjunto monumental mudéjar de Teruel y el parque nacional de Garajonay (1986). Esta declaración se da por considerarles de máxima importancia en la historia del país y de la cultura de la humanidad. En el caso de Toledo, esta ciudad conjuga la historia de varias civilizaciones desaparecidas, tales como la romana, la visigótica, la civilización del Emirato de Córdoba (árabe musulmana), la civilización judía y la de la Edad Media cristiana. Por otra parte, reúne valiosísimas muestras de obras de arte. En 1988 la escritora María Zambrano recibe el Premio Cervantes de Literatura (primera mujer). La extensa obra de esta mujer solo fue reconocida durante los últimos años de su vida, cuando recibió los dos máximos galardones literarios concedidos en España: el Premio Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988. Vivió años de exilio por defender la II República y ser gran opositora a las condiciones que cercenaban el libre pensamiento durante la dictadura Franquista, que se impuso tras la guerra civil española. En 1991 Japón es pionera en la TV de alta definición, al comenzar a emitir la programación regular de televisión en alta definición. En Miami (Estados Unidos), el niño cubano Elián González es rescatado al naufragar la lancha en que migraba con su madre hacia La Florida. Perdió a su madre en ese naufragio y otras personas también fueron víctimas. En los meses siguientes este caso se convirtió en una crisis diplomática (1999) en medio de la disputa por su custodia y lugar de permanencia (reclamado el menor de edad por su padre en Cuba). Luego Elián decidió regresar a su país. En 2001 se consigue la clonación de células embrionarias humanas. En Worcester (Estados Unidos), la empresa de biotecnología Advanced Cell Tecnology informa que ha logrado una clonación de células embrionarias humanas (2001). Se inaugura el Metro de Maracaibo en 2006 (Estado Zulia de Venezuela), pero no entra en operaciones comerciales hasta el 2009. Adios a Fidel Castro (2016). Muere el líder de la Revolución Cubana y jefe del gobierno de Cuba por muchos años. Había nacido en 1926. En 1961 impulsó la definición del gobierno cubano como marxista y el estableciendo del primer Estado autodenominado socialista de América. Vea otros detalles en efemérides publicadas el 25N de 2020 y artículos biográficos sobre Fidel publicados en Aporrea. Una de esas coincidencias que se dan con las efemérides, es que el día de la muerte de Castro fue el mismo en el que zarpó en el Gramma (25N), hecho que se marca como inicio de la gesta de la revolución cubana, pero en el año 1956. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/a317491.html En 2020, la afición futbolística se cubre de luto mundial por la muerte de "El Pibe de Oro", el futbolista argentino y multicampeón Diego Armando Maradona. Falleció a los 60 años en su país natal. Ver: www.aporrea.org/deportes/n360783.html En 2022, Venezuela contabilizaba 193 asesinatos de mujeres a manos de hombres que formaban parte de sus vidas (según datos de los primeros diez meses de ese año). Las cifras aportadas por el registro de una ONG arrojaban el promedio de un feminicidio cada 37 horas. Ver: ONG Utopix: Casi 200 mujeres asesinadas por feminicidas en Venezuela este año (aporrea.org)