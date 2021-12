Lea las Efemérides del 29 de diciembre (versión año 2021)

El 29 de diciembre es el día número 363 del año en el calendario, y el 364 en los años bisiestos. Quedan 2 días para finalizar el año. En 2021 es un miércoles.



De las fiestas navideñas faltan: el Fin de Año 2021, luego Año Nuevo (el 1ro de enero de 2022) y el día de los Reyes Magos (6 de enero 2022). Disfrutémoslos con alegría para iniciar con las mejores perspectivas el 2022. ¡A disfrutar con prudencia y precaución! No olvidemos que son tiempos de pandemia. Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales. Abundan los datos curiosos y coincidencias sorprendentes. ¡Descúbrelas! Leerlas enriquece nuestra información, preserva la memoria histórica y también entretiene. Comparte sugerencias por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 29 de diciembre: Día del Bromatólogo (en Argentina). No, no es un especialista en "bromas"; es un especialista que estudia la composición, propiedades, fabricación y almacenamiento de los alimentos. Este día del año 1976 se graduaron los primeros Licenciados en Bromatología de la Argentina. Día de San David. En honor al Rey David de Israel, se dedica este día del santoral a todos los niños que lleven su nombre. Se funda la Biblioteca Nacional de España BNE (1711). Se funda con la aprobación de Felipe V, el primer Borbón que reinó en España, como Real Biblioteca abierta al público. Los impresores debían depositar un ejemplar de los libros impresos en España (lo que derivó en lo que se conoce como Depósito Legal). En 1836, la Biblioteca dejó de ser propiedad de la corona y pasó a depender del Ministerio de la Gobernación, y recibió por primera vez el nombre de Biblioteca Nacional. Nace José de Jesús Barreto (1785), militar venezolano que luchó durante la guerra de la Independencia. Sirvió bajo el mando de Manuel Piar en Maturín, bajo las órdenes de Simón Bolívar. Combatió en 1823 contra Agustín Agualongo en el asedio de Pasto. Fue asesinado en 1826 en extrañas circunstancias, poco después de ser nombrado comandante general de Cuenca. Nace Charles Goodyear (1800), inventor estadounidense que descubrió la vulcanización del caucho. En 1839 descubrió accidentalmente el proceso de vulcanización, mezclando azufre y aplicándole mucho calor a la goma, para obtener un productor resistente y flexible, como el que se ha usado en las ruedas o neumáticos de los vehículos. En 1820 se firma en la sede del cabildo, el acta de independencia de Trujillo, Perú. Seguidamente es arriada la bandera española y se iza por primera vez la bandera del Perú. Se convierte así en la primera ciudad peruana en completar el proceso de independencia de España. Simón Bolívar renuncia a la Presidencia de la República de Bolivia y es asumida por Antonio José de Sucre (1825). En 1839, Argentina, tras dar batalla a los uruguayos, se retira del territorio oriental. El choque se da en la actual Uruguay, donde se enfrentan uruguayos y argentinos, en la Batalla de Cagancha. Las tropas argentinas son derrotadas, viéndose obligadas a retirarse a su país. En 1876 nace el músico y violonchelista Pau Casals (en Catalunya, Estado Español), que compondrá el "Himno de las Naciones Unidas", más conocido como "Himno de la Paz". Revolución Reivindicadora (1878). Fue una guerra civil en Venezuela entre los partidarios y contrarios a Antonio Guzmán Blanco, librada entre diciembre de 1878 y febrero de 1879. En 1902 el ejército británico toma La Guaira y bloquea la comunicación con Caracas. Muere en la ciudad de México, Juan Antonio Mateos (1913). Fue un abogado, historiador, periodista, dramaturgo, poeta y novelista, político mexicano liberal. Entre sus obras: Los Insurgentes, El Cerro de las Campanas (Memorias de un Guerrillero,) La Majestad caída o La Revolución Mexicana. Es asesinado el misterioso monje Rasputín 1916, en el imperio de los zares de Rusia. Rasputín, era un monje místico con gran influencia sobre los Romanov. Se atribuye su asesinato a personas cercanas al zar. Su cuerpo es arrojado a las aguas heladas del río Neva. Muere de leucemia Rainer María Rilke (1926). Fue un poeta y novelista checo, considerado uno de los poetas más importantes en alemán y de la literatura universal. Su obra, muy influida por la filosofía de Nietzche, repercutirá a su vez en la literatura europea contemporánea. Sus obras fundamentales son las Elegías del Duino y los sonetos a Orfeo. En prosa destacan Las Cartas a un joven poeta y Los cuadernos de Malte Laurids Brgge. Se instruyó en Historia del Arte, Filosofía y Literatura en su país (perteneciente en la época al imperio austro -húngaro) y posteriormente en las Universidades de Munich y Berlín. Muere Joaquín V. González (1923), político, historiador, educador, masón, filósofo, jurista y literato argentino, que fue gobernador de la Rioja, su provincia natal y varias veces ministro. Nacionalizó la Universidad de La Plata y fue fundador del Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires. Fue miembro de la Real Academia Española. Autor de Mis Montañas, El juicio del siglo, Fábulas nativas. Sus obras completas comprenden más de cincuenta títulos. Es autor de un manual de la Constitución Nacional (Argentina). En 1934 el poeta y dramaturgo granadino, español, Federico García Lorca, estrena la obra "Yerma" en el Teatro Español de Madrid. Es una obra teatral popular que desarrolla una tragedia de ambiente rural, basándose en el mito, la poesía y la realidad, tratando de retratar a una mujer a su vez oprimida y segura de sí misma. Es una de las tres obras de teatro que forman parte de la "trilogía lorquiana", junto con La Casa Bernarda Alba y Bodas de Sangre, 1933. Son los años previos al estallido de la guerra civil española, en la que Lorca será asesinado por las fuerzas franquistas. En 1940, en el marco de la II Guerra Mundial, Londres sufre el mayor bombardeo aéreo alemán. Cientos de incendios son causados por unas tres mil bombas incendiarias arrojadas sobre la ciudad. El 29 de diciembre de 1951 parten Ernesto Guevara y Alberto Granado desde Córdoba, Argentina, para recorrer América Latina. Deciden recorrer cinco países sudamericanos montados en una motocicleta. Durante el viaje observará la realidad latinoamericana, sus desigualdades e las injusticias a lo largo del territorio sudamericano recorrido. Esto incidirá en su formación e inclinación revolucionaria, hasta convertirlo en el Che, que se manifestaría con el rol desempeñado por él en la revolución cubana y en otras luchas a nivel internacional. Se inaugura el Hotel Humboldt en el monte El Ávila en Caracas (1956), actualmente denominado cerro Waraira Repano. El hotel lleva el apellido del geográfico, astrónomo, humanista, naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt que hizo amplios recorridos exploratorios en Venezuela. Es un punto de referencia para los excursionistas que suben al cerro, que en la actualidad es utilizado para celebraciones y festejos. Nace en 1959 Marco Antonio Solís Sosa, en Michoacán, México. Músico, cantante, compositor y productor musical mexicano. Se crea la Corporación Venezolana de Guayana CVG (1960), fundada el 29 de diciembre de 1960 como dependencia de la presidencia de la República, bajo el mandato del presidente Rómulo Betancourt, siendo el primer presidente de la CVG, el general Rafael Alfonzo Ravard. La corporación recibió la responsabilidad de planificar y ejecutar numerosos proyectos para el aprovechamiento de los recursos naturales de la amplia región suroriental del país. El venezolano Betulio González es proclamado Campeón Mundial de Boxeo en la categoría peso mosca de la WBA (1971). En 1976 en Buenos Aires, la dictadura de Videla 1976-1983 secuestra al sindicalista peronista Jorge Di Pascuale, y lo asesina el 3 de febrero de 1977. Sus restos fueron identificados en 2009, entre otros, enterrados de manera clandestina en el cementerio de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Muere Guillermo Meneses (1978), escritor, político y diplomático venezolano, recordado por ser autor, entre otras obras, de los relatos La Balandra Isabel llegó esta tarde y La mano junto al muro. Meneses se doctoró en Ciencias Políticas y ejerció algunos cargos públicos y diplomáticos. Como escritor, sobresalió principalmente como cuentista. Su obra fue apremiada con el Premio de Teatro de Caracas (1943) por "El Marido de Nieves Mázquez", Premio Arístides Rojas (1953), Premio Nacional de Literario (1967) entre otros. Descubrimiento del cráneo de un homínido de ocho millones de años de antigüedad en la provincia china de Yunan (1980). En 1990 en Colombia, el guerrillero Partido Revolucionario de los Trabajadores abandona la lucha armada. Muere Carlos Contramaestre (1996), intelectual, artista plástico, escritor y médico venezolano. En 1950 inició sus estudios de medicina en la Universidad de Los Andes de Mérida, los cuales completó en 1959 en la Universidad de Salamanca, España. Ente sus principales obras escritas están: "Armando Reverón, el Hombre Mono" (1969), "Cabimas-Zamuro" (1977) y "La mudanza del Encanto" (1979). Finalización de la guerra civil en Guatemala (1996), luego de más de 36 años. Termina durante la presidencia de Álvaro Arzú con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Hong Kong ordenó matar todos los pollos del país para prevenir la gripe aviaria. Una enfermedad infecciosa vírica que no solo afecta a las aves, sino también a distintas especies de mamíferos, incluidos el ser humano, el cerdo y el gato doméstico (1997). Muere un orangután de Sumatra de 55 años, quizás el más antiguo del mundo, mientras se encontraba en cautiverio en un zoológico en los Estados Unidos. Se llamaba Nonja y falleció de un tumor cerebral o un aneurisma en 2007. En España, un niño de cuatro años supera con éxito un trasplante de cinco órganos. (hígado, páncreas, estómago, duodeno e intestino), que fue practicado en el madrileño Hospital La Paz (2010). Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en www.aporrea.org