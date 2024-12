Maduro pide que se solicite a España la extradición de exdiputada Dinorah Figuera por el "robo de activos"

Credito: Composición Aporrea-web

27-12-24.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó este jueves a que se solicite a España la extradición de la exdiputada opositora Dinorah Figuera, para que «le dé la cara a la Justicia» por el «robo» de activos y recursos del país caribeño congelados en el exterior debido a sanciones internacionales.



«Así como nosotros extraditamos delincuentes a esos países, (…) pedimos en extradición, para que le dé la cara a la Justicia, a esta señora Dinorah Figuera», expresó Maduro, quien la acusó de estar «robando Citgo», filial de la petrolera venezolana Pdvsa en Estados Unidos.



Durante un programa transmitido por el canal estatal VTV, el mandatario dijo que un grupo de exparlamentarios antichavistas del período 2016-2021, encabezado por Figuera, «se aumentaron» un 40 % una supuesta paga mensual, hasta unos «10.000 dólares cada uno», entre los que mencionó al expresidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, a quien llamó «bandido».



En ese sentido, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dijo que ese grupo -al que calificó como una «banda de ladrones»- pretende «mantener una antijuridicidad» para «robarse los activos del pueblo venezolano, a través de una asamblea que no existe», en referencia a la AN de 2016-2021, reconocida por EE.UU. como «la última institución elegida democráticamente» en el país caribeño.



El pasado lunes, el Parlamento, controlado por el chavismo, anunció que solicitará al Ministerio Público (MP, Fiscalía) que «aplique de inmediato» la Ley Simón Bolívar -que contempla penas para quienes pidan sanciones o manipulen fondos que pertenecen al país- contra un grupo de exdiputados opositores, quienes, según la Cámara, pidieron acceder a activos de Citgo.



Durante una reunión de la comisión delegada, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, mostró una supuesta carta dirigida a Francisco Palmieri, jefe de Misión de la Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela, en la que exdiputados opositores de la AN elegida en 2015 piden al funcionario estadounidense que les permita acceder a los dividendos de Citgo y a otros activos.



El chavista aseguró que ese dinero sería utilizado por los opositores para «seguir financiando conspiraciones» y «engordando» sus bolsillos.



Tras la sesión, declaró que la Ley Simón Bolívar debe aplicarse «de inmediato» a Figuera y otras dos exdiputadas.



En octubre del año pasado, la Justicia venezolana aprobó una solicitud de extradición de la antichavista por los delitos de «traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación».

