Yerno de Antonio Ledezma fue sentenciado a 2 años y medio de prisión en EEUU por corrupción

19-12-24.-El yerno de un líder opositor venezolano fue condenado el martes a dos años y medio de prisión por su papel en una vasta conspiración para desviar 1.200 millones de dólares de la compañía petrolera estatal, parte de los cuales supuestamente terminaron en cuentas controladas por los hijastros del presidente Nicolás Maduro.



Fernando Vuteff, de 53 años, fue arrestado en 2022 en Suiza con una orden de Estados Unidos mientras visitaba para recuperar un valioso reloj de una caja de seguridad en un banco en Zúrich. El gestor de activos argentino es yerno del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, un feroz opositor de Maduro. Fue acusado en el tribunal federal de Miami de lavar sobornos y ganancias ilícitas de un esquema falso de cambio de divisas extranjeras que involucraba a altos funcionarios venezolanos.



Vuteff, en una declaración de noviembre a los fiscales suizos, describió sentir pánico al enterarse de que tres hijos de la primera dama venezolana Cilia Flores de una relación anterior estaban detrás de cuentas financieras a nombre de cuatro empresas de fachada registradas en Escocia que él ayudó a establecer. El descubrimiento ocurrió después de una reunión que organizó en 2015 para un asociado en Malta, en la que “Los Chamos” —jerga venezolana para “los niños”— aparecieron inesperadamente.



Vuteff dijo a los fiscales suizos en Miami, explicando cómo durante los siguientes dos años fue presionado para transferir gradualmente el dinero fuera de las cuentas, que tuvieron que cerrar las cuentas y que fue muy difícil porque cada cuenta tenía más de 100 millones de dólares.



Añadió que la presión incluía amenazas debido a la posición política de los involucrados, refiriéndose a los hijastros de Maduro.



Una transcripción de la declaración fue proporcionada a The Associated Press por alguien familiarizado con la investigación bajo condición de anonimato ya que la investigación suiza está en curso.



La corrupción es rampante en Venezuela —el país solo supera a Somalia en un ranking de 180 países por niveles percibidos de corrupción— y los fiscales estadounidenses han descubierto miles de millones en fraudes y sobornos conectados a altos funcionarios en los últimos años.



Pero la presión fiscal, que incluye acusaciones de tráfico de drogas contra Maduro y varios de sus ayudantes, ha hecho poco para aflojar el control de Maduro, quien está programado para ser juramentado el 10 de enero para un tercer mandato de seis años después de reclamar la victoria en las elecciones presidenciales de este verano a pesar de evidencia generalizada de que su oponente ganó por un margen de dos a uno.



Mientras tanto, los casos contra Venezuela han disminuido ya que varios fiscales en Miami han renunciado, el Departamento de Justicia ha dirigido su atención a investigaciones de seguridad nacional en China y Rusia, y la administración del presidente Joe Biden ha ofrecido alivio de sanciones en un esfuerzo hasta ahora inútil por atraer a Maduro a cambiar de rumbo.



Vuteff es uno de los acusados de más alto perfil que ha sido arrestado como parte de la Operación Vuelo de Dinero, una investigación de varios años liderada por Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos que apunta a la corrupción dentro de la industria petrolera de Venezuela. Varios otros siguen prófugos, incluido el exjefe de Vuteff en una firma suiza, Ralph Steinmann, y uno de sus antiguos clientes, Raúl Gorrín, un magnate de los medios de comunicación multimillonario acusado en octubre de idear un esquema de cambio de divisas utilizando acuerdos de préstamos falsos para malversar más de 1.000 millones de dólares de la compañía petrolera estatal PDVSA en un momento de colapso de la producción de crudo.



Gorrín fue previamente acusado en 2018 por su presunta participación en un caso separado de soborno en el que se alega que pagó sobornos, incluyendo yates, jets privados y caballos a dos ex tesoreros nacionales venezolanos.



Vuteff proviene de orígenes humildes, trabajando desde los 12 años en una lavandería que su familia poseía debajo del pequeño apartamento donde vivían en la zona rural de Argentina.



El abogado defensor Brian Bieber dijo que Vuteff sentía un profundo remordimiento por sus errores, cooperó activamente con la investigación del gobierno y ya había pagado caro por sus crímenes al no poder estar al lado de la cama de sus padres cuando murieron debido a restricciones de viaje.



“Sé que las decisiones en el pasado fueron incorrectas y no estoy tratando de encontrar excusas para justificarlas”, dijo Vuteff, conteniendo las lágrimas, al juez Darrin Gayles en la sentencia del martes.



Los fiscales liderados por la fiscal asistente de Estados Unidos Nalina Sombuntham habían buscado una condena de 41 meses.



Vuteff dijo que sabe que nunca puede deshacer el daño que ha causado pero que promete que ha usado esta experiencia para cambiar. Agregó que único deseo es redimirse.



Veintinueve amigos de la infancia, asociados comerciales y familiares de su esposa venezolana también escribieron cartas al tribunal buscando clemencia. Conspicuamente ausente estaba cualquier carta del suegro de Vuteff, Ledezma, quien lideró masivas protestas contra el gobierno antes de ser arrestado en 2015 por acusaciones de que estaba planeando un golpe de Estado. Ledezma huyó del arresto domiciliario en 2017 y se estableció en España, donde Vuteff vivía antes de su arresto.



La esposa de Ledezma, Victoria Capriles, dijo al juez Gayles en la sentencia del martes que ha aprendido a amar a Vuteff como a un hijo y que Vuteff se ha ganado su confianza y afecto.



Como parte de su acuerdo de culpabilidad a principios de este año, Vuteff acordó renunciar a más de 4 millones de dólares en activos obtenidos ilegalmente, incluyendo bienes raíces en Miami, España y Paraguay.

