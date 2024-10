Maduro asegura que no descansará en luchar contra "el burocratismo, los corruptos y los traidores"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Web

22-10-24.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes 21 de octubre que no descansará en luchar contra «el burocratismo, la indolencia, los corruptos y los traidores». Dijo que la traición pulula por todos lados y que unida al burocratismo deriva en indolencia de gente que tiene responsabilidades y no mira al pueblo y sus necesidades.



«Estamos en una batalla contra el burocratismo, la indolencia, la corrupción, la traición y todo eso va unido; ustedes lo saben», reafirmó durante la transmisión de su programa Con Maduro +.



Maduro aseveró que irán contra quienes cometan estos delitos «con firmeza, caiga, quien caiga».



El mandatario no hizo mención directa a ningún caso o funcionario, pero expresó: «Ustedes me entienden, ¿verdad?», sin embargo, este 21 de octubre el Ministerio Público confirmó la detención del exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Pedro Tellechea por supuestos delitos graves contra la nación.



Además del encarcelamiento de Tellechea, la Fiscalía indico que se detuvieron sus más inmediatos colaboradores, pero no se dijo cua´ntos son ni se revelaron sus identidades.



Maduro invitó a conformar equipos más fuertes y unidos para vencer estos delitos, pues dijo que ni «el fascismo, ni la traición» podrán con el oficialismo: «Se vistan como se vistan, se presenten como se presenten; tenemos un rumbo bien claro», advirtió.



De la misma manera, denunció, una vez más, que Estados Unidos supuestamente está dirigiendo una «conspiración permanente» en contra del país, pero afirmó que los han descubierto y que seguirán defendiendo la paz y la soberanía de la nación. A su juicio, EEUU busca «cualquier fisura para atacar».



El mandatario también dijo que se mantiene una guerra contra el Sistema Eléctrico Nacional, pero afirmó que las autoridades la ganarán. Detalló que el pasado sábado 19 hubo un ataque eléctrico en contra de las zonas de Lídice, Gato Negro y parte de la Pastora, en Caracas, pero aseguró que los responsables de dejar esos espacios sin electricidad «están detenidos» por sabotear tanquillas.