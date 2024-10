Exembajador de España en Caracas admitió fraude fiscal en negocios con Pdvsa

El diplomático Raúl Morodo Credito: Web

17-10-24.-El exembajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se declaró culpable en un tribunal y pactó con la Fiscalía española para evitar la cárcel.



El pacto implica que el diplomático Raúl Morodo aceptó 10 meses de prisión, pero no entrará a la cárcel.



¿Qué hizo el exembajador Morodo?

Durante la audiencia, Morodo reconoció que participó en una trama societaria para no declarar a Hacienda (el fisco español) los beneficios que su hijo Alejo Morodo obtuvo por prestar “servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional” a, entre otros, la empresa pública venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).



Alejo Morodo se sumó al acuerdo con la Fiscalía y además, declaró que siguió haciendo negocios después que su papá dejó de ser embajador en Caracas.



Raúl Morodo fue el representante del Reino de España durante entre los años 2004 y 2007.



La trama de corrupción

De acuerdo con los investigadores españoles, la trama de corrupción benefició con 6,6 millones de euros a los implicados. Este dinero no se declaró al fisco y esto constituye un delito, según las leyes del país.



En principio, los fiscales pedían 3 años y medio de cárcel para el diplomático, quien creó una red de empresas con su familia para obtener beneficios de empresas venezolanas y no declarar las ganancias al Estado español.



El caso seguirá bajo investigación.



Casos de corrupción y crisis diplomática entre España y Venezuela

Las autoridades españolas investigan la relación comercial y política entre varios funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez con los de Nicolás Maduro.



Al Congreso volvió el debate sobre el viaje de la funcionaria de Venezuela Delcy Rodríguez a España en el año 2020, cuando la Unión Europea prohibió su entrada al espacio Schengen.



Hace cuatro años, el presidente Pedro Sánchez aseguró que no sabía de la visita de Rodríguez al país.



Sin embargo, mensajes filtrados por la Unidad Central Operativa (UCO), revelan que el presidente sí lo sabía y que autorizó la visita de la funcionaria venezolana.



Una llamada entre el presidente y el ministro José Luis Ábalos demostraría que el Gobierno siempre supo que Delcy Rodríguez viajaba a Madrid.



En España, la visita de Rodríguez se conoce como el caso Delcy Gate.



Las autoridades todavía investigan qué pasó con las maletas que bajaron y subieron al avión de la funcionaria durante esa visita al Aeropuerto de Madrid.



España sigue investigando esta otra supuesta trama de corrupción relacionada a funcionarios públicos de ambos países.

