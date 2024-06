(AUDIO) Maduro al alcalde de Guatire: "O te pones las pilas o te sacamos de ahí también"

20-06-24.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó que el alcalde de Guatire, Raziel Rodríguez (aunque no se dirigió a él por su nombre), no atiende los servicios públicos por lo que podría ser removido de su cargo si no cumple con las obligaciones de su gestión.

«Entonces alcalde póngase las pilas oyó. ¿Qué hace usted alcalde con los reales que yo le mando? ¿Por qué no recoge la basura? ¿Por qué no atiende al pueblo? O se pone las pilas o lo sacamos de ahí también», expresó el Jefe de Estado en un acto de masas realizado en esa localidad.

Gobierno creará un fondo de estabilización del precio del Cacao

El primer mandatario nacional, durante una visita a la localidad de Barlovento, estado Miranda, anunció la creación de un fondo de estabilización del precio del cacao.

Aseguró que el fondo tendrá como objetivo estabilizar el precio del cacao para financiar a los cacaoteros a través del financiamiento a los productores cuando bajen los precios del rubro.

Indicó que 27.000 productores fueron incorporados al Sistema Patria.

José Luis Carrillo/Unión Radio