Trabajadores de la Sunacrip denuncian que fueron despedidos

8 de abril de 2023.- La operación anticorrupción "Caiga quien Caiga" del Gobierno Bolivariano sigue generando efectos colaterales en el país. Los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas (SUNACRIP), denuncian en los medios y redes sociales que fueron obligados a poner sus cargos a la orden y que luego de los días festivos de Semana Santa, no volvieran a la organización, todo mientras la SUNACRIP está un proceso de reestructuración.



Desde el pasado 16 de marzo, los trabajadores de la SUNACRIP se encontraban en un limbo laboral, ya que ese día fueron desalojados del edificio sede por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sin explicarles los motivos de la medida. Luego, el 18 de marzo, fue que se hizo pública la destitución y aprensión del jefe de la SUNACRIP, Joselit Ramirez, por actos de corrupción y se anunció la intervención y reestructuración de la SUNACRIP.



Este 03 de abril, el departamento de recursos humanos ordenó a los cargos medios y altos poner sus cargos a disposición y luego esta instrucción fue ampliada a todos los trabajadores de la SUNACRIP. Según mensajes divulgados por Twitter se les ha comunicado “que no era una renuncia, sino solo la entrega del cargo". Sin embargo, el 4 de abril, después de entregar la carta, Recursos Humanos pasó por las oficinas a decirle al personal que se fuera y que no volviera después de Semana Santa, que cualquier cosa los llamaban”.



Se estima que unos 500 trabajadores de la superintendencia han sido afectados por tal medida.



Otras personas también manifiestan su preocupación por las cuentas en Petros depositadas en la exchange PetroApp.



Mientras tanto, Anabel Pereira, la líder de la junta interventora, no se ha pronunciado por el momento.





