Saime anuncia cómo solicitar el pasaporte para un menor no cedulado. Este es el proceso

18-02-23.-El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó cómo es el proceso de solicitud de pasaporte para un menor no cedulado con uno de los padres.



En ese sentido, indicó en un video publicado en su cuenta en la red social Twitter que una vez dentro de la página web de la institución, el usuario deberá presionar la opción 'inicia sesión', luego el sistema mostrará el formulario de autenticación, el cual deberá ser llenado con los datos del adulto.



A continuación, paso a paso para completar el formulario:



– El sistema mostrará en el panel superior derecho la opción pasaporte y presionar en el botón «agregar un menor no cedulado».



– Colocar los datos del acta de nacimiento del menor que le solicita el sistema. Una vez completado el formulario, el usuario deberá hacer «click» en la opción continuar.



– El sistema mostrará el formulario de la identidad del solicitante. El usuario deberá registrar los datos de identidad del menor de edad no cedulado. Una vez completado, deberá presionar la opción «siguiente».



– El sistema mostrará el formulario de registro de datos de nacionalidad. El usuario deberá registrar los datos del acta de nacimiento y luego colocar la información del centro de salud. Una vez finalizado, deberá presionar el botón «siguiente».



– El usuario deberá registrar la dirección y colocar la información de su residencia. Una vez puesto los datos, deberá darle a la opción «siguiente».



– El sistema mostrará el formulario de responsabilidad legal. El usuario deberá seleccionar la condición asociada al menor de edad haciendo «click» en la opción que más se ajuste a la representación legal. El sistema desplegará el formulario de registro de datos del progenitor o tutor que asistirá en representación del menor. Cabe resaltar que el contenido del formulario no podrá ser modificado por el usuario. Una vez finalizado, deberá presionar el botón «siguiente».



– Posterior al registro de datos, el sistema mostrará el formulario de revisión de orden, en donde el usuario podrá revisar la información suministrada en cada una de las planillas. La persona podrá editar cualquiera de los campos marcando la opción «editar» visualizada en cada una de las opciones. Por último, al final de la página, aparecerán los recaudos que deberá consignar al momento de asistir a la cita: acta de nacimiento del niño, niña o adolescente, constancia de residencia y copia de la cédula de identidad del responsable legal del menor. Luego deberá hacer «click» en la opción «confirmar datos».



– Una vez registrados los datos, el sistema mostrará el formulario de agendado. El usuario deberá seleccionar la oficina del Saime en donde desea que sea atendida su cita.



– Por último, el sistema mostrará el formulario de pago del trámite con el detalle del servicio por pagar y el monto correspondiente. El usuario deberá seleccionar la pasarela de pago deseada, luego deberá indicar la cédula de identidad del titular de la cuenta y proceder a hacer el pago, registrando los datos solicitados por la entidad bancaria seleccionada. Una vez finalizada la transacción, el sistema mostrará el recibo de pago del trámite.



*Con información de Finanzas Digital