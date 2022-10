MAS: Clases inician por decreto y maquillaje mientras 70% de centros educativos están deteriorados

María Verdeal, vicepresidenta del MAS Credito: Prensa MAS

03-10-22.- La vicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo, MAS y experta en el tema de derechos humanos, María Verdeal, advirtió que este 3 de octubre se inicia el año escolar en todo el país “prácticamente por decreto y maquillaje de planteles cuando tenemos cifras donde más del 70 por ciento de los centros educativos a nivel nacional no están en condiciones para el reinicio de actividades por el deterioro y abandono en el que se encuentran”.



Explicó que existen muchas dificultades como es el caso del incumplimiento de la contratación colectiva con el sector educativo, “salarios de hambre que tienen los educadores y la incertidumbre que se mantiene en las universidades autónomas en las que padecemos iguales condiciones que los educadores de media, diversificado y primaria”.



Deploró el acto que a través de los medios de comunicación hiciera el presidente Nicolás Maduro ofreciendo a los docentes zapatos, en su opinión, al mejor estilo del sistema cubano, “donde todos van a estar uniformados con unos zapatos muy económicos de apenas 9 bolívares y donde es imposible no recordar aquel estribillo de una canción de El Gran Combo de Puerto Rico muy famosa acá en el país: los zapatos de Manacho”.



“Vimos también al presidente Nicolás Maduro inaugurando una feria escolar con unos cuadernos que a lo mejor a él le parecen muy bonitos y muy graciosos, donde la caratula del cuaderno es una caricatura de súper bigote, es grave y crítico pensar que se intente ideologizar a los niños desde tan temprana edad con un personaje en apariencia fantástico”, puntualizó.



Enfatizó que ese no debería ser el papel del Primer mandatario. “Eso lo pudiéramos tomar a risa pero la realidad es que su función es cumplir y hacer cumplir la contratación colectiva, las reivindicaciones salariales y laborales, las cuales incumple permanentemente el Ejecutivo nacional” destacando que “no son dádivas lo que están pidiendo los educadores, sino un trato justo y digno en base a la labor que cumplen”.



Intercambio de presos



María Verdeal aseguró que el reciente intercambio de siete presos políticos norteamericanos en Venezuela por los dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, presos y condenados en los Estados Unidos “pudo haber ido más allá de los intereses de la familia presidencial y unos ciudadanos norteamericanos”.



“Quisiéramos que en lugar de haberse hecho este intercambio por los sobrinos de Cilia Flores, se hubiese podido hacer por los más de 220 presos políticos que están en Venezuela”, precisó.



Elecciones en Brasil



En cuanto al evento electoral de este domingo 2 de octubre, la dirigente masista señaló que independientemente de los resultados “debemos rescatar la importancia de que los ciudadanos, por medio del ejercicio del sufragio logren los cambios políticos que desean en cada nación” subrayando además que mantenerse en la ruta electoral siempre ha sido parte del discurso de la tolda naranja.



“Se va a dar (en Brasil) el día 30 de octubre una segunda vuelta en un proceso que debemos saludar por la reivindicación del voto y por el ejercicio ciudadano de participar en estos procesos electorales”, concluyó.