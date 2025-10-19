Culmina activación de las ZODI con despliege en estados llaneros

«Todas las entidades federales están listas en las 27 tareas fundamentales en la defensa integral de Venezuela», aseguró el presidente Maduro.

Como parte del Ejercicio Independencia 200 en los estados Barinas, Portuguesa Cojedes y Guárico, se completó la activación de las Zonas de Defensas Integral (ZODI) en todo el país, así lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro.

«Hoy completamos todas las entidades federales, ya listas en las 27 tareas fundamentales en la defensa integral de Venezuela«, comentó en una publicación en redes sociales.

Aseveró que la activación de las ZODI en estos cuatro estados se realizó «en perfecta unión nacional de todos los venezolanos que amamos nuestra tierra y queremos seguir ganando por el camino de la paz y la recuperación interal de la Patria».

Asimismo, el mandatario nacional aseguró que a través de la fusión popular-militar-policial activa y perfecta, estamos organizándonos en el punto óptimo de la preparación para la defensa integral de todo el territorio».

Instó a continuar «ganando la paz, es la consigna», mientras recordó que el despliegue se activó en el Llano «a pocas horas de la canonización definitiva del Dr. José Gregorio Hernández junto a la Madre Carmen Rendiles. Venezuela país de sabíos, patriotas, guerreros y de santos», manifestó.

En este sentido, el despliegue de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en Cojedes, inició en el cuartel Coronel Fernando Figueredo, bajo las órdenes del Comandante de la ZODI N°34 Elvis Rafael Durán Lobo, quien precisó que se elevaron las condiciones para garantizar la funcionalidad de toda la entidad.

"Nuestra firme intención es dar seguridad y tranquilidad a nuestro pueblo del estado Cojedes", expresó, Durán Lobo. Agregó que la ODDI Cojedes se activa en forma inmediata ante cualquier escenario que así lo amerite.