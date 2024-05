(VIDEO) Oswaldo Ramos del PCV: estamos en la calle y seguiremos acompañando a las luchas de la sociedad venezolana

Viernes, 31 de mayo de 2024.- Oswaldo Ramos, veterano dirigente del PCV, intervino frente al Ministerio Público, en Caracas, en la demostración de apoyo que se le brindó a Rafael Uzcátegui y Luis Zapata, el pasado dieciséis, ofrecemos a aporreadores y aporreadoras parte de sus palabras:



Los de la cúpula del PSUV retrasan las orientaciones para intervenir en las organizaciones políticas, para acusar a los luchadores sociales, a los luchadores sindicales.



Tarek El Aissami les robó una parte de los que ellos querían compartir en el robo y no se la dieron, por eso lo están juzgando, señores y bien que lo juzguen, no hacemos problema con eso, pero no ha sido producto realmente de una política de adecentamiento sino una política de encubrimiento de ellos mismos.



Hoy quieren crear denuncias contra el compañero Rafael Uzcátegui, contra Luis Zapata diciendo que fueron los artífices de la situación que se presentó el primero de mayo, lo que buscan es tener algún nivel de excusas para poder detener a los compañeros, para poder llevarlos a un falso positivo como les enseñó Uribe, parece que, aprendieron muy bien la lección de Uribe al crear falsos positivos en Colombia y hoy lo tienen en nuestro país.



Ese es parte de la realidad



Por eso estamos en la calle, por eso estamos dispuestos a pagar el precio que sea por garantizar la libertad, por garantizar el verdadero sentido de la utilización de la democracia en nuestro país.



Sólo en la calle lograremos rehacer nuestro ser, esta política y seguimos exigiendo la libertad de los luchadores sociales, la libertad de los trabajadores, la libertad de los dirigentes sindicales detenidos, como el caso de los dos dirigentes de SIDOR: César Azocar y Ariel Romero, que están detenidos porque dirigían un conflicto dentro de la Siderúrgica del Orinoco y sencillamente los acusaron de la bendita o maldita Ley contra el Odio, que no es más que la antigua Ley de Vagos y Maleantes de la IV República que hoy la han transformado en esa supuesta Ley contra el Odio porque lo que quieren es amedrentar y callar a nuestro pueblo y callar las luchas de la sociedad.



Por eso, tenemos que acompañar toda acción de protesta, para garantizar que nuestro pueblo recupere realmente su derecho a discernir, su derecho a tener un nivel de protesta, un nivel de reclamo y que esos mismos sean solucionados.



Esa es parte de la realidad que vive hoy Venezuela y por eso estamos en la calle.



Estamos en la calle y seguiremos acompañando a las luchas de la sociedad venezolana

