(VIDEO) Maduro no logra la entrada a los BRICS, pero sigue confiando en las inversiones rusas

Rusia se consolida como uno de los principales socios de Venezuela, o por lo menos eso es lo que espera Maduro, luego de reunirse con su homólogo Vladimir Putin.Con una economía afectada, en parte por las sanciones occidentales, Venezuela apuesta por que las inversiones rusas le permitan resurgir. La nación suramericana cuenta con una buena fuente de recursos: petróleo, minerales, metales, etc, pero las sanciones impuestas le impiden comercializar los mismos y poder mejorar su situación financiera."Estamos dispuestos a seguir recibiendo inversiones rusas en Venezuela, a seguir fortaleciendo nuestro comercio, a seguir fortaleciendo la alianza entre los sectores empresariales en todos los campos y a fortalecer nuestra alianza con la gran Rusia en todos los campos políticos. Por eso los felicito y toda nuestra delegación está lista para que avancemos en los temas de cooperación bilateral", dijo Maduro durante el encuentro con Putin.Desde los tiempos de Hugo Chávez, Rusia se ha ido acercando a Venezuela como parte de su estrategia de tener presencia en la región. Primero fue la venta de armamento a la nación suramericana pero luego, ya bajo la Administración de Nicolás Maduro, diversas empresas petroleras invirtieron en proyectos para la explotación de hidrocarburos.Maduro no viajaba a Moscú desde 2019 y su regreso se produce meses después de participar en unas controvertidas elecciones, donde el Consejo Nacional Electoral venezolano le declaró ganador, al tiempo que las naciones occidentales prevén aplicar nuevas sanciones si no muestra las actas que prueben su victoria.Venezuela se queda fuera del grupo BRICS, pero sigue recibiendo su apoyoUna de las metas de Nicolás Maduro con su viaje a Moscú era la de ser recibido como uno de los nuevos miembros del grupo BRICS, una asociación de economías emergentes fundada por: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y que busca hacer oposición a las agrupaciones occidentales en materia económica, principalmente, pero también en otros ámbitos.Tras la XVI cumbre del grupo, Venezuela no pudo ingresar al mismo. A pesar de ello, Maduro regresa a Caracas con la esperanza que la palabra de Putin se haga realidad y Rusia, que se encuentra en medio de un conflicto bélico con Ucrania, pueda invertir en diversos sectores de la economía venezolana.Desde la llegada de Chávez al poder en 1998 y el establecimiento de su proceso político a principios de la década del 2000, Venezuela ha dado un giro en cuanto a sus socios comerciales. China, India e Irán han invertido en la nación sudamericana y Maduro espera consolidar nuevos proyectos para seducir nuevamente a sus nuevos financistas.*France24 con información de EFE y AP