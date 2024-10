Estados Unidos busca a 600 migrantes por posibles vínculos con pandilla de venezolanos "El Tren de Aragua"

Hasta el momento 100 han sido identificados como pandilleros. El resto sigue bajo investigación y luego podrían ser víctimas, testigos o miembros de la pandilla.

Tren de Aragua, o TDA

24 de octubre de 2024.-El Departamento de Seguridad Nacional ha identificado a más de 600 inmigrantes en Estados Unidos que pueden tener conexiones con una notoria pandilla venezolana que está generando una creciente preocupación por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley locales y federales, según datos obtenidos exclusivamente por NBC News.



Aproximadamente 100 de los 600 inmigrantes que el DHS ha considerado “sujetos de interés” eran miembros confirmados de la pandilla a quienes el departamento recomendó incluir en una lista de vigilancia del FBI, dijeron los funcionarios. Los demás, tras una revisión, podrían ser víctimas, testigos o miembros de la banda.



La pandilla venezolana, conocida como Tren de Aragua, o TDA, tiene presencia conocida en 15 estados y posible presencia en otros ocho, según los datos.



Los funcionarios de Seguridad Nacional comenzaron a trabajar para recopilar datos sobre TDA esta primavera después de que observaron un aumento en la delincuencia por parte de miembros de pandillas en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Los delitos vinculados a la pandilla incluyen el tráfico sexual en Luisiana y el tiroteo a quemarropa de dos Oficiales de policía de la ciudad de Nueva York.



El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha arrestado a más de 100 personas sospechosas de estar asociadas con la TDA en relación con delitos desde octubre de 2022, según los datos, y 75 han sido arrestadas por violaciones de inmigración. Más de 20 han sido remitidos para procesamiento federal.



"El DHS tiene una operación en curso para tomar medidas enérgicas contra los miembros de pandillas mediante la reevaluación de ciertos individuos previamente encontrados, además de la rigurosa evaluación e investigación en la frontera", dijo un portavoz del DHS. "Todos los individuos confirmados o sospechosos de ser miembros de pandillas son remitido para proceso penal o detenido y puesto en deportación acelerada”.



Determinar el número exacto de miembros de la TDA que han cruzado a Estados Unidos es un desafío enorme porque, a diferencia de la mayoría de los países, Venezuela no comparte sus antecedentes criminales u otra información con funcionarios estadounidenses. Eso también dificulta que los agentes fronterizos identifiquen quiénes de los venezolanos que cruzan la frontera podrían ser miembros de la TDA.



Los expertos en aplicación de la ley dicen que la cifra de 600 ilustra la brecha en la inteligencia sobre la presencia de la pandilla en Estados Unidos debido a la falta de información proporcionada por el gobierno venezolano.



“La cifra es casi inquietantemente baja”, dijo Frank Figliuzzi, ex subdirector de contrainteligencia del FBI y colaborador de NBC News. "Debería ser más alto".



Pero Figliuzzi dijo que la TDA aún no ha alcanzado el tamaño o los niveles de sofisticación de las pandillas más grandes que han existido en Estados Unidos durante años.



"La mayoría de los expertos en pandillas dirían que la TDA aún no muestra signos de sofisticación y organización avanzada dentro de los Estados Unidos", dijo.



La MS-13, que surgió en Los Ángeles pero creció hasta convertirse en una pandilla transnacional con sede en El Salvador, tiene aproximadamente 10.000 miembros en Estados Unidos, según el Departamento de Justicia.



La pandilla de la Calle 18, también de Centroamérica, alguna vez tuvo entre 30.000 y 50.000 miembros, según el Departamento de Justicia, aunque su número se ha debilitado después de una represión a nivel nacional en El Salvador.