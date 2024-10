Donald Trump dijo: "Necesito el tipo de generales que tenía Hitler"

La preocupación del candidato republicano por los dictadores y su desdén por el ejército estadounidense se está profundizando.

23 de octubre de 2024.-En abril de 2020, Vanessa Guillén, una soldado del ejército de 20 años, fue asesinada a golpes por un compañero soldado en Fort Hood, en Texas. El asesino, ayudado por su novia, quemó el cuerpo de Guillén. Los restos de Guillén fueron descubiertos dos meses después, enterrados en la ribera de un río cerca de la base, tras una búsqueda masiva, informo El Atlantico.

Guillén, hija de inmigrantes mexicanos, creció en Houston y su asesinato provocó indignación en todo Texas y más allá. Fort Hood se había hecho conocido como una misión particularmente peligrosa para las mujeres soldados, y los miembros del Congreso adoptaron la causa de la reforma. Poco después de que se descubrieran sus restos, el propio presidente Donald Trump invitó a la familia Guillén a la Casa Blanca. Con la madre de Guillén sentada a su lado, Trump pasó 25 minutos con la familia mientras las cámaras de televisión grababan la escena.

En el encuentro, Trump mantuvo una postura digna y expresó su solidaridad con la madre de Guillén. "Vi lo que le pasó a su hija Vanessa, que era una persona espectacular, respetada y amada por todos, incluso en el ejército", dijo Trump. Más adelante en la conversación, hizo una promesa: “Si puedo ayudarte con el funeral, te ayudaré, te ayudaré con eso”, dijo. “Te ayudaré. Económicamente te ayudaré”.

Natalie Khawam, abogada de la familia, respondió: “Creo que los militares pagarán y se encargarán de ello”. Trump respondió: “Bien. Harán un ejército. Eso es bueno. Si necesitas ayuda, te ayudaré”. Más tarde, un periodista que cubría la reunión le preguntó a Trump: "¿Se ha ofrecido antes a hacer eso para otras familias?". Trump respondió: “Lo he hecho. Tengo. Personalmente. Tengo que hacerlo personalmente. No puedo hacerlo a través del gobierno”. El periodista luego preguntó: “¿Entonces usted había emitido cheques para ayudar a otras familias antes de esto?” Trump se volvió hacia la familia, todavía presente, y dijo: “Lo he hecho, lo he hecho, porque algunas familias necesitan ayuda… Tal vez no necesiten ayuda, desde un punto de vista financiero. No tengo idea de qué, solo creo que lo que sucedió fue algo horrible. Y si necesitas ayuda, estaré ahí para ayudarte”.

Dos semanas después de la reunión en la Casa Blanca se celebró un servicio conmemorativo público en Houston. Le siguió un funeral privado y un entierro en un cementerio local, al que asistieron, entre otros, el alcalde de Houston y el jefe de policía de la ciudad. Se cerraron las carreteras y los dolientes se alinearon en las calles.

Cinco meses después, el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, anunció los resultados de una investigación. McCarthy citó numerosos “fallos de liderazgo” en Fort Hood y relevó o suspendió a varios oficiales, incluido el comandante general de la base. En una conferencia de prensa, McCarthy dijo que el asesinato “conmocionó nuestra conciencia” y “nos obligó a dar una mirada crítica a nuestros sistemas, nuestras políticas y a nosotros mismos”.

Según una persona cercana a Trump en ese momento, el presidente estaba agitado por los comentarios de McCarthy y planteó dudas sobre la severidad de los castigos aplicados a los oficiales superiores y suboficiales.