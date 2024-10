La economía de América Latina crece moderadamente según el FMI

Una planta de producción textil en Brasil

24 de octubre de 2024.- El producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe crecerá 2,1 por ciento este año, tres décimas más de lo proyectado en julio y con registros dispares en sus mayores economías, Brasil y México, indicó en un reporte este martes 22 el Fondo Monetario Internacional (FMI).



En su publicación Perspectiva Económica Mundial, el FMI pronosticó un crecimiento de tres por ciento para la economía de Brasil en 2024, y de 2,2 % el año próximo, mientras que el crecimiento de México será de 1,5 % este año, siete décmas menos que el estimado previo, y bajará aún más (1,3 %) en 2025.



Según el FMI las mejores perspectivas de Brasil responden a un incremento del consumo privado y a una inversión más firme durante el primer semestre del año, así como a una perturbación por inundaciones menor a la esperada este año, más bien marcada por fuertes sequías en varias regiones.



Con respecto a México, las menores tasas de crecimiento son atribuidas por el organismo a un debilitamiento de la demanda interna.



Para Argentina, la tercera economía de la región, se proyecta una contracción de 3,5 % en 2024, más del doble del decremento de 1,6 % el año pasado, aunque se espera un repinte de hasta cinco por ciento el año próximo.



Bolivia, con crecimiento de 3,1 % el año pasado, descenderá éste a 1,6 % y debe avanzar a 2,2 % el próximo; Chile, que apenas creció 0,2 % en 2023, crecerá 2,5 % este año y 2,4 % en 2025, y Colombia, con un magro registro de 0,6 % en 2023, avanzará este año a 1,6 % en 2024 y a 2,5 % el año venidero.



Costa Rica desciende, de 5,1 % en 2023 a 4,0 y 3,5 % en 2024 y 2025, así como Panamá, de 7,3 a 2,5 y 3,0 %; mientras, República Dominicana sube, de 2,4 en 2023 a 5,1 este año y 5,0 % en 2025, al igual que Perú, de -0,6 % en 2023 a 3,0 y 2,6 %.



Ecuador ha pasado de crecimiento 2,4 % en 2023 a solo 0,3 % en 2024 y 1,2 % para 2025. Paraguay baja de 4,7 % en 2023 a 3,8 para este año y el próximo; Uruguay avanza de 0,4 % el año pasado a 3,2 t 3,0 % en 2024 y 2025, y Venezuela, con cuatro por ciento de incremento en su PIB en 2023, ahora no tendrá más de tres por ciento.



En el Caribe descuella Guyana, emergente exportador de petróleo, con 33 % de crecimiento en 2023, 43 % este año y 14 % el próximo, mientras que la mayoría de las islas de habla inglesa crecen a tasas moderadas, entre 1,7 y 3,5 %.



En el conjunto de la región la actividad económica tiende a estabilizarse, con cifras bajas, pues creció 2,2 % el año pasado y no irá más allá de 2,5 % el próximo.



Esas cifras calzan con las adelantadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que señala los rezagos y el estancamiento de la región en materia de PIB, en las dinámicas de empleo y en el abordaje de la crisis climática.



La economía mundial, dice el FMI, crecerá 3,2 % este año y el próximo, un décimo menos de la expectativa que había en julio y del registro correspondiente a 2023.



Entre los grandes motores de la economía mundial, Estados Unidos pasa de 2,9 % a 2,8 % de aumento del PIB el año pasado a 2,2 % en 2024 y 1,8 5 en 2025. La zona euro avanza con su locomotora alemana debilitada, de crecer 0,4 % en 2023 a 0,8 y 1,2 % en 2024 y 2025.



China también baja, de 5,2 % en 2023 a 4,8 % en 2024, y no más de 4,5 % el año próximo. También se frena un poco el auge de India, de 8,2 % en 2023 a siete por ciento este año y 6,6 % en 2025.



Finalmente, el FMI estima que la inflación general mundial siga disminuyendo, de un promedio de 6,7 % en 2023 a 5,8 % en 2024, y 4,3 % en 2025.



El Fondo espera que la desinflación sea más rápida en las economías avanzadas, con una estabilización en torno a dos por ciento en 2025, mientras que en las economías de mercados emergentes y en desarrollo se prevé que disminuya de 8,1 % en 2023 a 7,9 % en 2024 y luego, a un ritmo más rápido, gasta 5,9 % en 2025.