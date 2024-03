(VIDEO) Venezuela y Türkiye estrenarán naviera para intercambio comercial directo

Galip Ilter, presidente del Consejo Empresarial Türkiye – Venezuela, en el programa de Venezuela News "Hablando Claro", conversó con el periodista Michel Caballero sobre la importancia de Türkiye en la inversión en Venezuela.

"Türkiye ve como una gran oportunidad las inversiones en Venezuela. Consideramos que las economías de ambos países se ayudan y se consolidan entre ellas", explicó.

Asimismo, el empresario destacó que las materias primas que se usan en su país provienen de Venezuela. "Tanto en alimentos como en medicina, incluso en turismo, Türkiye tiene una industria muy fuerte y consolidada a nivel mundial y Venezuela puede apoyar en las exportaciones".

Sanciones contra Venezuela

Del mismo modo, Ilter afirmó que la relación de la nación euroasiática con nuestro país va más allá de importar y exportar. "Consideramos que las próximas veces vamos a ver inversiones importantes de Türkiye en Venezuela".

Por otro lado, el funcionario destacó que existe una guerra mediática contra Venezuela y que el gobierno de Türkiye no le da importancia a las sanciones. "Esto lo digo con orgullo nuestro gobierno no acepta las sanciones unilaterales. Este es un punto muy importante a favor de nosotros y que como empresarios nos da tranquilidad, obviamente, no podemos menospreciar el efecto global que tiene sobre Türkiye y el mundo el avance mediático sobre las sanciones".

"Estos tres meses hemos visto un cambio importante en el nivel de inversiones y en la cantidad de inversiones que hay, y esto es un mensaje que también nos llena de alegría y gratitud que esto esté pasando", añadió.

El presidente de la Cámara de Empresarios turcos, destacó la importancia del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP). "Estamos trabajando de la mano con este organismo y también promocionándola fuera de Venezuela como un instrumento para invertir de forma segura y rápida en este país".

Naviera entre ambos países

Por otro lado, de manera exclusiva, el empresario turco informó sobre el proyecto de naviera con ruta directa entre Türkiye y Venezuela con el que se va a realizar el intercambio comercial.

"Se creó una empresa venezolana, con empleados venezolanos que va a hacer una ruta entre ambas naciones de forma directa, esto hará que el intercambio comercial sea más fácil y rápido porque, hasta ahora, había intercambio marítimo pero la ruta era larga, de 6 a 10 semanas y eso ralentiza el intercambio".

Asimismo, precisó que "el barco va a venir lleno de Türkiye y va a volver lleno". Por lo tanto creemos que este proyecto en la práctica va a ser un gran incentivo para que crezca y se fortalezca el flujo comercial.