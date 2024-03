Maduro ordena eliminar impuestos a las iglesias evangélicas en Venezuela

07-03-24.-El mandatario Nicolás Maduro ordenó la sustitución de aranceles por parte del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) para la constitución de iglesias evangélicas. La medidas, informó, forman parte de un plan para reducir las «trabas burocráticas» que sufren las iglesias evangélicas ante el Ministerio de Interior y de Justicia y que contemplan la implementación de mecanismos para eliminar los impuestos sobre la identidad jurídica de estas iglesias.El miércoles 6 de marzo, durante un encuentro con pastores evangélicos en el estado Carabobo, dio luz verde a la disminución del valor de las tasas a las iglesias cristianas y al otorgamiento de identidad jurídica a través de la Ley de Culto, “adecuada a la realidad de Venezuela”.Manifestó su “deseo de tener un encuentro con un equipo de trabajo de pastores, apóstoles, obispos, para que nos veamos en una reunión que yo llamo oración, reflexión, acción, para que veamos el futuro de Venezuela, recibir los consejos de ustedes, para que nos veamos en el espejo de Cristo y enriquecer mi ser, mi pensamiento, mi mente, mi alma con ustedes”.El mandatario anunció que 20.000 nuevos pastores evangélicos recibirán el bono «el buen pastor», que desde hace al menos un año asigna su administración. Con la medida se eleva a 40.000 el número de ciudadanos que reciben la bonificación.“Me proponen incorporar a veinte mil pastores nuevos. Apruebo la incorporación de los veinte mil nuevos pastores, a los veinte mil que ya participan, que la semilla se multiplique”, anunció el mandatario.También dio luz verde a la agenda nacional de la iglesia para Semana Santa, donde se contemplan actividades como congregaciones en las plazas Bolívar del país. “Estoy de acuerdo con esta agenda que ustedes han fijado, toda la agenda que ustedes han fijado y me han propuesto, puedo decir que está aprobada», señaló.Maduro pide fortalecer «mi iglesia bien equipada»De acuerdo con sus declaraciones, la misión Venezuela Bella ha recuperado y arreglado 2.965 iglesias cristianas de todo el país. Subrayó que se avanzará en la recuperación de estos espacios con un plan “más integral, más completo” a través del plan Mi Iglesia Bien Equipada.En ese sentido, ordenó “acondicionarla y equiparla integralmente con lo que necesita para el trabajo, para la oración”. Maduro encargó al jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, y al vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro Guerra, junto a la presidenta de la misión Venezuela Bella, Jacqueline Farías, para acelerar y ampliar el plan.“Yo quiero que los pastores, pastoras, iglesias y el pueblo de Cristo, se apropien de la Gran Misión Igualdad y Justicia Social, la hagan suya para ir por los humildes para darle techo al que no lo tiene, para darle alimento al que lo necesita, para abrazar a la juventud y sacarla de las drogas, para llevar la redención de Cristo, al pueblo humilde que ustedes aman y atienden”, expresó.Evangélicos pidieron al mandatario Nicolás Maduro incrementar el número de beneficiarios del bono «el buen pastor». Sin precisar cuántas personas reciben el beneficio, pidieron al gobernante llevar la bonificación hasta llegar a los 20.000 cristianos.La petición la hicieron el 6 de marzo, un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la fecha de las elecciones presidenciales que constitucionalmente corresponden este año. La solicitud estuvo a cargo del pastor Dan Suárez, desde el estado Carabobo.«El pastorado no necesita que gobierno le dé bono, pero usted lo ha considerado», celebró el vocero evangélico.Solicitó, este año se considere la agenda de la iglesia cristiana, «iniciando por la semana santa», que se les permita el venidero viernes santo predicar «la palabra» en las plazas Bolívar del país.Para el sábado de Gloria solicitaron al gobernante poder tener un ayuno nacional publico. «Cuando los jóvenes ven que la fe se inspira y se da un lugar a dios, la espiritualidad crece».Cabe mencionar que en esta misma actividad el presidente Nicolás Maduro decretó el mes de mayo como el “Mes de la Familia Cristiana” y el 15 de mayo como “Día de la Familia Cristiana”.*Con información de Tal Cual y RSS