(VIDEO) Una aproximación del papel de la mujer en la vida de los yukpa

Domingo, 12 de marzo de 2023.- En una nueva intervención de Carlos Borola en el recordatorio que se hizo a los diez años del asesinato del cacique yukpa, Sabino Romero Izarra, en la plaza Venezuela de Caracas, el día viernes tres, frente a la estatua del cacique Guaicaipuro, mencionó antes de darle la palabra a Tibisay Maldonado, activista y luchadora social, quien defiende la lucha del pueblo yukpa, recordó Borola a un luchador de mucha resistencia y de larga trayectoria se trata de Ilich Ramírez Sánchez quien se encuentra cumpliendo condena en cárceles de Francia.



Ahorita se está tramitando la posibilidad de que termine de purgar su pena acá, y que al igual como se oyen reclamaciones para liberar a Alex Saa, nosotros exigimos también que se inviertan recursos, que se invierta medios de comunicación por la repatriación de nuestro camarada, añadió Borola.



Las luchas más fuertes, las luchas más encarnizadas que se están librando ahorita en América, la están librando en Perú, en Ecuador, ¿quiénes? los mal llamados indígenas y es que nosotros no somos de India…esos no se debieran de llamar indios porque nosotros no pertenecemos a la India, nosotros somos aborígenes.



Entonces, en Ecuador y en el Perú se están librando ahorita fuertes luchas y la están encabezando y en Chile también y la están encabezando los aborígenes y eso no es fortuito, eso no es gratuito.



Sabino es referencia, ¿por qué? porque Sabino era conocido en esos lares y en esas luchas.



Seguidamente pasó el testigo a Tibisay Maldonado para que tratara el tema de las cacicas.



Porque caciques se conocen muchos pero cacicas se conocen pocas.



Tibisay Maldonado: en el pueblo yukpa, socialmente, la mujer tiene un rol distinto al de los hombres…cuando el mal llamado ministerio de asuntos indígenas nombró una figura que no existe en la cultura yukpa, que es la del cacique mayor, no fue gratuito que el primer cacique mayor que tuvo el pueblo yukpa en la Sierra de Perijá, fuera una mujer, Reyna Uvidichi, fue su primera cacica mayor.

Cuando Sabino sale de la cárcel de Trujillo el juicio (de acuerdo a la ley yukpa) lo conduce Reyna Uvidichi allá en la Sierra de Perijá y el respeto porque Reyna condujo el juicio yukpa, pero además, el respeto con que el propio Sabino, Alexander y los ilustrados oían la palabra de Reyna conduciendo sabiamente ese juicio.



Invitamos a aporreadores y aporreadoras interesados en este tema, el del rol de la mujer en la cultura yukpa, a ver integralmente el video que presentamos a continuación:





