(VIDEOS) Presidente Maduro: "Las élites oligarcas no permiten que un simple maestro llegue a la Presidencia del Perú"

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció este jueves sobre el ahora exmandatario de Perú, Pedro Castillo, tras el golpe de Estado en su contra.



«No nos metemos en los asuntos internos de ningún país. Solo hago una reflexión y espero que el pueblo peruano consiga en el marco de su Constitución más temprano que tarde su camino de liberación, de democracia verdadera, felicidad y realización plena. Paz para el Perú, democracia para el Perú, igualdad y justicia, pedimos los bolivarianos desde Suramérica con nuestro amor», expresó desde el Cuartel de la Montaña, en Caracas.



También, manifestó que desde la elección de Pedro Castillo no se le ha querido reconocer su triunfo como presidente. Ante esto agregó: «Al final, obligado por la realidad, tienen que reconocerle el triunfo como presidente. Una vez que se juramenta el 28 de julio de 2021, comienza la conspiración para un golpe parlamentario y comienza el ataque y el desgaste».



Pedro Castillo sufrió acoso



Al respecto, el jefe de Estado venezolano denunció los votos de censura contra ministros y jefes de Gabinete del Perú. En ese sentido, señaló que Pedro Castillo sufrió un acoso permanente. «Hasta que lo llevaron golpe a golpe.

Acoso a acoso en una persecución parlamentaria, política y judicial sin límite, lo llevaron al extremo de intentar disolver el Congreso del Perú».



Asimismo, Maduro responsabilizó a las «élites oligárquicas que no permiten que un simple maestro llegue a la presidencia del Perú e intente gobernar para el pueblo. Ese es el mensaje que envía la extrema derecha a los movimientos populares, progresistas: no los vamos a dejar gobernar».



En tal sentido, envió un mensaje desde Venezuela a la extrema derecha del mundo: «Ustedes no volverán, no volverán».



Durante un acto por el Día de la Lealtad y el Amor al comandante Hugo Chávez, el mandatario cuestionó a "toda esa derecha que ha acosado al expresidente Pedro Castillo" y aseguró que ahora vendrá la etapa de "la humillación" al asegurar que la oligarquía limeña está acostumbrada a hacer "lo que le viene en gana".



"Todas las circunstancias que hemos visto son las élites oligárquicas que no permiten que un simple maestro llegue a la presidencia del Perú e intente gobernar para el pueblo. Es el mensaje que envía la extrema derecha a los movimientos populares, a los movimientos progresistas. No los vamos a dejar gobernar", enfatizó.



La declaración del presidente venezolano ocurre luego que, en la víspera, Castillo anunció la disolución temporal del Congreso, la instauración de un Gobierno de excepción, convocara a elecciones para renovar al ente legislativo, decretara un toque de queda y la reorganización al Sistema de Justicia.



El Congreso peruano aprobó una moción de vacancia en contra de Pedro Castillo y procedió a juramentar a la entonces vicepresidenta del país, Dina Boluarte, como la nueva mandataria de Perú, nación que ha tenido seis jefes de Estado en seis años.





Con información de Telesur / Sputniknews./ Venezuela News.