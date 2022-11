Aprobada en primera discusión Proyecto de Ley Orgánica de reforma de Ley Orgánica del Poder Popular

23 de noviembre de 2022.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes en primera discusión, el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Popular, con el objetivo de fortalecer el modelo democrático, participativo, directo y popular.



Esto, para fortalecer el carácter asambleario de los consejos comunales, comunas y otras instancias del Poder Popular.



El proyecto fue aprobado por mayoría calificada, tras ser presentada a la plenaria por el diputado Julio Chávez, quien aseveró que la reforma persigue profundizar en la especificidad de los conceptos de la ley y en la construcción de más poder popular en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica.



"Dar un paso firme en función de seguir profundizando en la necesidad de hacer cada día más cotidiano el ejercicio de la democracia participativa, protagónica". expresó en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.



Por su parte, el diputado Ricardo Molina, indicó que "la gran mayoría de los Diputados y Diputadas, representamos al pueblo directamente y defendemos los derechos del pueblo".



"El pueblo decide en asamblea, el pueblo construye colectivamente, y quien tiene la vocería respeta y ejecuta el poder de manera obediencial". añadió, durante su participación en la plenaria.



Por su parte, la bancada de la oposición rechazó el proyecto y abstuvo su voto.



El diputado Edgar León aseveró que "la iniciativa parlamentaria tiene choques con la Constitución".



"Las personas que no se adhieran a edificar el Estado quedarán excluidas, también tienen inobservancia a la voluntad expresada el 2 diciembre del 2007, cuando la ciudadanía por medio de un referéndum dijo no a la propuesta del expresidente Hugo Chávez de instalar un Estado Comunal", argumentó.



Cabe destacar, que el instrumento busca impulsar la simplificación de los procedimientos de actuación del Poder Popular y la ciudadanía.

