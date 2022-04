Declaración de movimientos feministas: En la “Ruta Verde” hasta lograr la legalización del aborto seguro y gratuito en Venezuela"

27 de abril de 2022.- Diversas organizaciones feministas han emitido una declaración en la que exponen claramente su posición con respecto a la legalización del aborto en Venezuela.

Abajo puedes acceder al material completo. Esta declaración está abierta anuevas adhesiones por parte de quienes se sientan identificadxs con su contenido.

En la "Ruta Verde" hasta lograr la legalización del aborto seguro y gratuito en Venezuela

El pasado año en el mes de agosto de 2021 se hace pública la campaña por la despenalización del aborto en Venezuela, en aquella oportunidad algunas organizaciones entregaron ante la Asamblea Nacional un documento exigiendo la "derogación inmediata de los artículos 430, 43, 433 y 434 del Código Penal" que criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo en Venezuela.