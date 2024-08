Rusia advierte intentos de crear “un estado de caos” en Venezuela

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, denunció los intentos de un grupo de países que instan "a la división de la sociedad venezolana" y a la sublevación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el objetivo de crear "un estado de caos" en la nación caribeña.

Así lo comentó la alta diplomática rusa el jueves durante una rueda de prensa, al considerar que la "Declaración de Santo Domingo" y la Resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en contra del proceso electoral que se desarrolló en Venezuela el pasado 28 de julio "representan actos de incitación a la desestabilización", y advirtió que la desestabilización en la nación bolivariana "provocará nuevas olas de migración".

Mencionó que Rusia sigue de cerca la situación postelectoral venezolana y aseguró que "de acuerdo con evaluaciones objetivas, sigue siendo estable".

"El proceso electoral avanza de manera legal, las autoridades de la República bolivariana están garantizando el sistema constitucional y el orden público", manifestó, horas antes de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera la sentencia definitiva que dirimió el contencioso electoral y ratificó la victoria del presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.

Presión internacional

"Podemos ver cómo está aumentando la coordinada presión exterior en Caracas, para lo cual se recurre a una amplia gama de herramientas. El objetivo es deslegitimar los resultados de la votación", denunció Zajárova.

También se hizo eco de las palabras del presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, referente a las intenciones del Gobierno de Estados Unidos y los países que apoyan su narrativa: "Ya lo ha dicho con mucho acierto el presidente de la Asamblea Nacional (…) lo que no es del agrado de Occidente no son las elecciones en Venezuela, sino sus resultados. Se puede celebrar infinitamente las elecciones, pero Occidente no quedará quieto hasta ver los resultados que necesita", acotó.

Agregó que el descontento con los resultados de las elecciones es la reacción típica de quienes las perdieron.

Revoluciones de colores

La titular de la oficina de comunicación de la Cancillería rusa comparó los llamados al desconocimiento de los resultados y a la violencia hechos por los extremistas venezolanos con "el guion de las revoluciones de colores"

"La práctica es bien conocida y estos ejemplos se dieron en el espacio postsoviético, en concreto, en Ucrania, en 2023 y en muchos países más. La propia Venezuela no hace mucho se topó con un reto parecido, proyecto de un

"Gobierno paralelo" y la legalización del supuesto Presidente Juan Guaidó. Recordamos perfectamente cómo acabó la cosa", esgrimió.

Zajárova dijo que le gustaría indagar entre los que llaman a reconocer al candidato del extremismo opositor, quienes durante todos estos años también creían que era presidente de Venezuela un tal Juan Guaidó: "¿En qué etapa y de qué manera, legislativa o política, formalizaron en sus países, sobre todo, en EEUU que Juan Guaidó ya no era ‘presidente’ venezolano?".

"Es que fue reconocido presidente por ustedes y ¿ahora lo han rechazado? Es que haría falta formularlo de alguna manera, firmar algún documento, indicando que, desde el punto de vista de la Casa Blanca, Guaidó ya no es Presidente. Todo eso tendría gracia, si no fuera tan triste", asestó.

Carta Democrática Interamericana

Por su parte, señaló que la Carta Democrática Interamericana firmada en 2001 por los Jefes de Estado del hemisferio occidental no incluye postulados que permitan llevar a cabo unas tales "comprobaciones independientes" de los resultados de las elecciones en un país concreto, "cambiándolos en función de los caprichos de alguien".

En ese sentido, advirtió que se podría crear nuevamente "un peligroso precedente de cuando fuerzas externas intentan imponer su voluntad a un Estado soberano, a sus autoridades legítimas y a sus organismos electorales. En el futuro, en el lugar de Venezuela podría estar cualquier otro país".

"Dada esta circunstancia (…) aplaudimos la disposición de las autoridades venezolanas a defender coherentemente su soberanía, de garantizar el orden constitucional, de promover el diálogo con las fuerzas políticas interesadas en mantener vías de arreglo de las discrepancias que existen en el campo legal", destacó la diplomática.

Finalmente, Zajárova reiteró que siempre han apoyado esta postura por lo que expresó la solidaridad de Rusia "con el hermano país de Venezuela y con su Gobierno".