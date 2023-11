Perú: Hermano del expresidente Ollanta Humala alimenta xenofobia contra los venezolanos

El peruano hermano del expresidente Ollanta Humala, Antauro Humala, aseguró que no se debería dar trabajo a los venezolanos que se encuentran es su país y que deben ser concentrados en un campo de refugiados."¿Qué hacemos con estos extranjeros? Especialmente, con el millón y medio de venezolanos que nos están asaltando, matando y quitando trabajo? No los podemos mantener", dijo Humala durante una entrevista en la que alimentó la xenofobia contra los venezolanos, que en los últimos días se había mostrado activa en las redes sociales.Humala se reconoció como xenófobo porque Perú lo necesita: "No puede haber un extranjero con trabajo, en tanto hay un solo peruano desocupado. Esa es nuestra posición. Los extranjeros son bienvenidos, pero que hagan turismo, que conozcan Machu Picchu, pero no pueden quitarle trabajo a un peruano (…) "Yo lo digo a mucha honra. Soy xenófobo, pienso que el Perú necesita ser xenófobo", afirmó.Antauro Humala es un exmilitar del Ejército peruano. Se lo conoce por idear el "etnocacerismo", un movimiento extremista que busca que la raza cobriza vuelva a gobernar al Perú.En 2006, se postuló al Congreso de la República por Avanza País y 12 años después fundó el partido Frente Patriótico Peruano. Entre la opinión pública, destaca por sus propuestas radicales de expulsión de migrantes, su asignación a campos de refugiados y la pena de muerte en caso de traición a la patria.Foto Antauro Humala se reconoce como xenófobo en Perú