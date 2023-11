(VIDEOS) "Hemos venido a derrotar la pretensión de colonialismo judicial de Guyana"

La Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, señaló este martes desde la Haya que acudieron ante la Corte Internacional de Justicia a derrotar la pretensión de colonialismo judicial de Guyana.

"Hemos venido a derrotar la pretensión de colonialismo judicial de Guyana al instrumentalizar esta Corte para detener lo indetenible, que el 3 de diciembre los venezolanos asistamos a votar en nuestro referéndum consultivo", expresó la Vicepresidenta desde La Haya en declaraciones reseñadas por Telesur.

Este martes, en la audiencia de la CIJ, Guyana solicitó medidas provisionales para que la Corte suspenda el referéndum consultivo del 3 de diciembre.

Ante esto, Venezuela reiteró la denuncia de la pretensión del uso de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el gobierno de Guyana en su maniobra para atentar contra la constitucionalidad de Venezuela y que se frene la realización del referéndum del 3 de diciembre (3D) en defensa de la Guayana Esequiba.

Coloniaje judicial de Guyana

Venezuela califica esta acción como un coloniaje judicial de Guyana y un hecho sin precedente en la Corte que no tiene asidero jurídico.

"Esto es una extravagancia, una barbaridad", afirmó Delcy Rodríguez al respecto.

"Guyana no ha sido transparente y ha manipulado, y se ha victimizado", dijo la Vicepresidenta quien recordó que es Guyana quien amenaza con el Comando Sur la paz y la estabilidad de la región con ejercicios conjuntos militares.

"Ellos huyen del acuerdo de Ginebra porque se niegan a la solución práctica y satisfactoria para ambas partes. Quieren validar una posesión precaria que tienen de un territorio que no han tenido título ni derecho de ese territorio sino que heredaron un despojo mediante un fraude", sentenció.

Al respecto reiteró que Venezuela no valida ni validará el laudo arbitral fraudulento de 1899, posición histórica criminalizada por Guyana con una manipulación infantil.

Sobre la solicitud de medidas cautelares presentadas por Guyana, la Vicepresidenta Ejecutiva alamó a la reflexión a lo que representaría ante la estocada a la legalidad internacional, a la carta de las Naciones Unidas y al derecho que tienen los pueblos a participar como lo establece la Constitución.

"La comunidad internacional está ante la peligrosisíma amenaza y riesgo de que las constituciones de nuestros países sean derogadas porque sencillamente a un país no le gusta que el pueblo en este caso el venezolano sea consultado", advirtió Rodríguez.

Alegatos sin asidero

Durante la audiencia de este martes en la CIJ, Guyana presentó alegatos en base a los cuales solicita medidas provisionales ante el referendo de Venezuela.

Entre ellos, mostró un video publicado el día del inicio de la campaña por el referéndum por el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López. Al respecto, los abogados alegaron que el trote patriótico fue una amenaza a su país porque los militares se están preparando, según Guyana, para defender militarmente la Guayana Esequiba.

El abogado Paul Reichler justificó la decisión de Guyana de buscar medidas provisionales, para bloquear el referéndum debido a las implicaciones para lo que denominan el ilegal control continuo de Guyana sobre el Esequibo.

"La urgencia se muestra en el inminente referéndum que se celebrará dentro de menos de tres semanas, que sería el detonante para la ejecución de los planes de anexión de Venezuela y en los preparativos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas nacionales para asegurar el reclamo de Venezuela sobre el territorio", señaló.

Uno de los cuestionamientos busca una inevitable votación por el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana de conformidad con el acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando consecuentemente al Estado en el mapa del territorio venezolano.

"Venezuela ha dejado claro que el propósito de ese referéndum no sería simplemente evaluar la opinión pública, sino obtener apoyo popular para las decisiones que el gobierno ya ha tomado, y una licencia para actuar en consecuencia de esas decisiones".

En concreto, las medidas provisionales solicitadas por Guyana ante la CIJ incluyen que Venezuela no proceda con el Referéndum Consultivo previsto para el 3 de diciembre de 2023 en su forma actual, y en particular que se abstenga de incluir las preguntas 1, 3, y 5 aprobadas para el referendo.