Hoy la CIJ se pronuncia sobre admisibilidad en el caso entre Guyana y Venezuela

Este jueves 06 de abril la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá sentencia sobre la excepción preliminar planteada por Venezuela en el caso relativo al Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 sobre la Guayana Esequiba.



La información fue publicada en la red social Twitter @EmbajadaSenegal de la embajada de Venezuela en Senegal, donde se reseña que el fallo de la controversia entre Venezuela y Guyana se efectuará a las 3 p.m. por lo que Venezuela estará atenta a este veredicto.



Asimismo, publicó un comunicado de la CIJ, que expresa que la actividad tendrá lugar una reunión pública en el Palacio de la Paz de La Haya, durante la cual la presidenta de la Corte, Justice Joan E. Donoghue, leerá la decisión de la Corte.



La Corte Internacional de Justicia, organismo Principal Oficial Judicial de la Organización de las Naciones Unidas ubicada en La Haya.



Una delegación, presidida por los representantes permanentes de Caracas ante las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, Samuel Moncada y Calixto Ortega, respectivamente, y expertos en jurisprudencia, viajaron a La Haya, Países Bajos, para escuchar el veredicto



El pasado 17 de noviembre la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez, defendió ante la CIJ la titularidad histórica de su país sobre el Esequibo y solicitó declarar inadmisible la demanda de Guyana sobre ese territorio.



Al intervenir ante el órgano judicial de las Naciones Unidas, la alta funcionaria subrayó que la petición de Guyana viola el Acuerdo de Ginebra para favorecer las transnacionales energéticas internacionales.



Denunciamos que esa demanda unilateral no es parte del laudo arbitral de 1899, afirmó, y ratificó la titularidad histórica de su país sobre la Guayana Esequiba.



Remarcó que las y los venezolanos son “los únicos e indiscutibles herederos” de ese territorio y aseveró que nunca el Reino Unido tuvo titularidad ni posesión sobre esta zona.



Rodríguez manifestó que las investigaciones demostraron las ilegalidades cometidas por Londres como la presentación de mapas falsos con fronteras a su favor, las cuales dijeron no eran objeto de negociación y que serían defendidas mediante el uso de la fuerza.



La vicemandataria denunció en ese sentido la voracidad imperial británica y alegó que la Corte Internacional de Justicia no está en condiciones de admitir la solicitud de Guyana ya que el Reino Unido, parte indispensable para dirimir la controversia, no interviene.



Subrayó que para Venezuela la defensa del Esequibo “es el mismo centro de la patria”, por lo cual no permitirá un nuevo despojo territorial.



Rodríguez reiteró que el único camino para la solución de la controversia territorial es el arreglo amistoso y revalidó que su país defenderá por siempre su soberanía territorial y sus derechos históricos sobre su Guayana Esequiba.



En un comunicado el pasado septiembre, Caracas rechazó en forma categórica las tergiversaciones y manipulaciones de Guyana sobre la controversia territorial por el Esequibo, en el discurso del 77 período de la Asamblea de la Asamblea General de la ONU.

Hoy 06 de abril se transmitirá a las 9:00 am. hora de Venezuela, la sentencia de la CIJ y esta información la podrá conocer a través de la pantalla de Venezolana de Televisión (VTV).

Con información de Prensa Latina / Globovisión.