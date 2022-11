Delcy Rodríguez en La Haya: Venezuela es “heredera indiscutible” del territorio Esequibo en disputa con Guyana

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela en la Haya Credito: Web

17-11-22.-La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este jueves ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, en una disputa con Guyana, que su país es el único “heredero histórico indiscutible” de los 160.000 kilómetros cuadrados de territorio situados al oeste del río Esequibo.



Rodríguez abrió las audiencias públicas iniciadas hoy por la CIJ para escuchar las objeciones preliminares interpuestas por Venezuela en lo relativo a la disputa territorial que sostiene el país caribeño con Guyana por el territorio localizado al oeste del río Esequibo.



“El origen de estos derechos (de Venezuela sobre el territorio en disputa) es la consecuencia histórica, legal y política de su sucesión al título en poder de España y el nacimiento de nuestra república. Venezuela respeta y aprecia a la CIJ como el principal órgano judicial de la ONU y sigue pensando que esta Corte no tiene jurisdicción sobre este caso, pero, no obstante, demostraremos que la solicitud de Guyana es inadmisible”, añadió.



Aseguró que Caracas está “comprometida a practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos”, en referencia a uno de los principios de la Carta de Naciones Unidas, y señaló que Venezuela “extiende una vez más su mano a Guyana para dirimir la controversia territorial existente”.



Además, aseguró que el equipo que representa a Venezuela ante la CIJ demostrará desde la perspectiva legal la inadmisibilidad del caso, pero consideró que una decisión de este tribunal de la ONU rechazando la “aplicación presentada unilateralmente por Guyana contribuirá de manera positiva y constructiva” al caso.



En marzo de 2018, Guyana interpuso una demanda contra Venezuela ante la CIJ para resolver la disputa territorial entre ambos Estados sobre la región del Esequibo.



Cuatro años después, en marzo de 2022, el Gobierno guyanés presentó ante la CIJ -tribunal que en diciembre de 2020 se declaró competente para decidir sobre dicha disputa- sus argumentos para dar validez al laudo arbitral de 1899.



Ese sentencia adjudicó a Reino Unido el territorio, que Venezuela denomina Guayana Esequiba, una decisión contra la que el país caribeño protestó de inmediato, un reclamo que, tras varias fases, se mantiene hasta la fecha.



En junio pasado, el Gobierno venezolano presentó sus objeciones preliminares ante la CIJ como una forma de procurar que la demanda "no sea admitida por carecer de elementos esenciales para conformar un debido proceso".



Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70 % del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el acuerdo de 1899 es nulo y sin efecto debido a que "afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio" de la Guayana Esequiba, como la llama el Gobierno venezolano.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 496 veces.

La fuente original de este documento es:

EU (https://www.eluniversal.com/venezuela/143189/caracas-dice-ser-heredera-indiscutible-de-territorio-en-disputa-con-guyana)