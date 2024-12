Credito: Web

08-12-24.-Julio Blanco, capitán de la marina mercante y extrabajador de Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa), afirmó que los jubilados de la estatal aún no obtienen respuestas sobre el pago de sus fondos de pensiones.



Blanco, quien se desempeñó como remolcador de la empresa, señaló que han tratado por diversas estrategias conseguir que les cancelen lo que se les adeuda, monto que supera los dos mil millones de bolívares. Este es un pago único establecido hace nueve años.



“Lo acordado establece que anualmente se deben honrar los pagos producto de lo que genera el único pagaré auditado en el año 2015 por 2.707 millones bolívares. Eso ha generado unos gananciales de 1.200 millones de dólares (…) se tuvieron que haber pagado a los jubilados en el entre el 2016 y 2023 y no se ha hecho el primer pago de esos gananciales no distribuidos”, dijo.



El vocero informó que se siguen sumando más personas afectadas por esta situación.



Blanco indicó que son más de 40.000 jubilados de Pdvsa que esperan su pago del fondo de pensiones.



Asimismo, dijo que la demanda que realizaron 100 jubilados de la empresa estatal ante la Fiscalía General de la República en el año 2023 y sigue su curso de investigación.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/jubilados-de-pdvsa-siguen-esperando-el-pago-del-fondo-de-pensiones/)