Trabajadores de la CVG exigen un recálculo de los aguinaldos. "Los montos no cumplen con las tablas salariales"

Referencial Credito: Archivo

15-10-24.-Este lunes 14 de octubre, un grupo de trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), provenientes de diversas empresas filiales como Sidor, Ferrominera Orinoco y Alcasa, se movilizó hacia la inspectoría del trabajo de Ciudad Guayana para presentar un documento en el que exigen el recalculo de las utilidades, cuya primera fracción fue pagada el pasado 10 de octubre. Además, demandan el respeto a las contrataciones colectivas.



Luis Felipe Medina, trabajador de CVG Alcasa, subrayó la importancia de reconocer y rescatar los derechos laborales, enfatizando la necesidad de cumplir con la legislación que protege a todos los trabajadores de la compañía



“Queremos decirle al presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, tienes una Central Bolivariana que ha jugado para atrás, los beneficio sociales y contractuales de todos los trabajadores (…) estamos consignando un documento exigiéndole al inspector de trabajo una audiencia preliminar con nuestro abogado. Nosotros los trabajadores tenemos conocimiento de las diferentes tanto del sector hierro, acero y aluminio. Los montos no cumple con las tablas salariales, ni los tabuladores, ni los niveles de cargo”, dijo.



Este sería el sexto año consecutivo en cual las utilidades se pagan de forma fraccionada.



Durante el año pasado trabajadores de la Organización Laboral del Parlamento Obrero analizaron cómo los trabajadores van perdiendo poder adquisitivo de este beneficio, sobre todo para la última fracción que regularmente es pagada en el mes de noviembre.



No hay navidades felices



Armando Simoza, trabajador no requerido de la Siderúrgica del Orinoco destacó que sus familias son las principales afectados ante la falta de liquidez y recursos.



“Hasta cuando tanta humillación. Señor Presidente usted dijo en cadena nacional unas navidades felices ¿Cómo vamos a pasar nosotros unas navidades felices con 35 dólares”, destacó.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/trabajadores-de-la-cvg-exigen-un-recalculo-de-los-aguinaldos/)