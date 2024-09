Fenasipruv y Central ASI rechazan información falsa sobre supuesto recálculo de prestaciones sociales de jubilados

Protesta trabajadores Credito: Web

05-09-24.-La Federación Nacional de Sindicatos Profesionales Universitarios de Venezuela (Fenasipruv) y la Central ASI rechazaron la desinformación en todo a las prestaciones que corresponden a los jubilados. Deploraron que el gobierno de Nicolás Maduro mantenga el patrón de ilusionar al sector con el hecho de que “algún día” van a recibir los pagos pendientes.



En un comunicado pidieron al Ejecutivo hablar claro al sector. Afirmaron que la ausencia de información “constituyen un desdén flagrante hacia quienes durante décadas prestaron un servicio íntegro al país”.



Agregaron que cualquier remuneración resultante de este proceso deberá ser abonada directamente en la cuenta personal de cada beneficiario. En el documento enfatizaron que una vez se confirme el depósito en las cuentas universitarias respectivas, la información deberá ser difundida de forma clara y precisa a través de canales oficiales.



Denunciaron que en los últimos días han trascendido noticias falsas en redes sociales sobre un supuesto pago de prestaciones sociales. “No solo engañan cruelmente a nuestros jubilados y pensionados, sino que también perpetúa la incertidumbre y la desilusión ante la posibilidad de una subsistencia digna”.



Condenaron la falta de respuesta por parte de la OPSU pese a los esfuerzos incansables de Fenasipruv y Central Trabajadores ASI de Venezuela. Aseveraron que persistirán en su reclamo por el pago de las prestaciones sociales-



Instaron a las autoridades a llevar a cabo y sin más demora un recálculo indexado genuino de las prestaciones sociales, “ajustado a los índices inflacionarios actuales que, honre la trayectoria y el esfuerzo de cada uno de los beneficiarios, asegurando un monto justo y una distribución oportuna”.



“Resulta inadmisible generar expectativas irreales en torno a prestaciones que han sido sistemáticamente postergadas por el patrono Estado, haciéndolas ilusorias e insuficientes incluso para costear necesidades básicas en un contexto de inflación abrumadora”, añadieron.



A continuación el comunicado íntegro:



Mediante la presente comunicación, emitida con la autoridad otorgada por los agremiados a nivel nacional, nos dirigimos de forma categórica y enérgica a abordar un tema de trascendencia insoslayable que atañe a la integridad laboral y al debido reconocimiento de los derechos de los trabajadores jubilados.



Es imprescindible enfatizar lo siguiente:



1. A la fecha presente, la ausencia de un pronunciamiento oficial acerca del recálculo de las prestaciones sociales constituye un desdén flagrante hacia aquellos individuos que, tras décadas de servicio íntegro, anhelan recibir la compensación justa y ajustada a su contribución.



2. La información exhaustiva correspondiente a cada trabajador jubilado ha sido transmitida de manera reiterada a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por los Departamentos de Recursos Humanos y Pasivos Laborales de cada institución académica pertinente.



3. Cualquier remuneración resultante de este proceso deberá ser abonada directamente en la cuenta personal de cada beneficiario, salvaguardando así la transparencia y la expedita recepción de lo que legítimamente les corresponde.



4. Una vez se confirme el depósito en las cuentas universitarias respectivas, la información relevante será difundida de manera clara y precisa por parte de la entidad correspondiente o de los canales oficiales designados para tal fin.



5. Es imperativo denunciar la propagación infundada de noticias falsas en redes sociales sobre el recálculo y pago de las prestaciones, lo cual no solo engaña cruelmente a nuestros jubilados y pensionados, sino que también perpetúa la incertidumbre y la desilusión ante la posibilidad de una subsistencia digna.



6. A pesar de los esfuerzos incansables ejercidos por FENASIPRUV y la Central de Trabajadores ASI Venezuela para garantizar el cumplimiento puntual de los derechos adquiridos por los jubilados, la falta de respuesta por parte de la OPSU en cuanto a la Ley Orgánica del Trabajo evidencia un incumplimiento palmario que exige rectificaciones inmediatas. Perseveraremos en nuestro reclamo con firmeza y determinación.



7. Las prestaciones sociales representan un derecho inalienable, no un favor otorgado a discreción.



8. Resulta inadmisible generar expectativas irreales en torno a prestaciones que han sido sistemáticamente postergadas por el patrono Estado, haciéndolas ilusorias e insuficientes incluso para costear necesidades básicas en un contexto de inflación abrumadora.



9. Dadas las circunstancias inherentes a la dignidad y al respeto al trabajo humano, es imprescindible instar a un recálculo indexado genuino de las prestaciones sociales ajustado a los índices inflacionarios actuales, que honre la trayectoria y el esfuerzo de cada uno de los beneficiarios, asegurando un monto justo y una distribución oportuna.



En representación del Comité Ejecutivo, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de los intereses de nuestros jubilados trabajadores, quienes merecen recibimiento digno de acuerdo con sus años de dedicación y sacrificio en beneficio de nuestras universidades.



Quedamos a disposición para cualquier consulta adicional, quedando a la espera de una pronta y satisfactoria resolución ante esta situación tan apremiante.



*Atentamente,*



Abg. Dionis C. Dávila Guerrero

Presidente FENASIPRUV

Secretario General del SIPRULA

Director Ejecutivo Central ASÍ Venezuela



Econ. Reina Gedeón

Sec General FENASIPRUV



Abg. Eddy Garrillo

Sec. Convenciones Colectivas FENASIPRUV/Sec. Gral. SIPROLUZ/Seccional ASI Zulia



Lcda. Argelia Castillo

Seccional ASI Caracas/Sec. General APUFAT



Lcdo. Manuver Lapalma

Seccional ASI Cumaná

Sec. General ASPUDO



Lcdo. Fidel Jaramillo

Sec. Finanzas FENASIPRUV



Lcdo. Rafael López

Sec. Ejecutivo FENASIPRUV

Sec. General UPEL



Abg. José Carpio

Sec. Ejecutivo FENASIPRUV