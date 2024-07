(VIDEO) Alcaldía de Caracas jubila forzosamente a dirigentes sindicales electos en diciembre

#8Julio Alcaldía de Caracas viola mis derechos laborales y sindicales al imponer una jubilación forzada. Aclaro que continuo en pleno ejercicio de mis funciones como presidente de SUOMGIA @OITAndina pic.twitter.com/4JGw0bV3uG — Yenis Silva (@silva_yenis) July 8, 2024

13-07-24.-En un violento atropello más a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de tener su sindicato y dirigentes que eligen, la Alcaldía de Caracas aplicó la jubilación forzosa a la presidenta del sindicato obrero SUOMGIA, Yenis Silva y al secretario general Tomás Reyes, para descabezar la organización sindical.Yenis Silva, presidenta del Sindicato Único de Obreros Municipales Gubernamentales (SUOMGIA), denunció este lunes 8 de julio que la Alcaldía de Caracas le suspendió el salario y la jubilaron forzadamente. Ese mismo día acudió a la sede de la Alcaldía junto a demás representantes del sindicato de trabajadores, para protestar ante la arbitrariedad cometida por la Dirección de Relaciones Laborales.La alcaldía de Caracas está en manos del partido PSUV del Gobierno de Maduro, con su alcaldesa, la Almiranta Carmen Meléndez. Con esta acción más, el gobierno nacional que tiene el descaro de llamarse “presidente obrero”, arremete contra los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Se llena la boca hablando de “socialismo” al mismo tiempo que ataca los obreros, descabezando sindicatos y echando a representantes que no son afines a sus políticas antiobreras. El gobierno desprecia a los obreros que no le juran sumisión.La presidenta del sindicato SUOMGIA dejó constancia a través de su red social X (antes Twitter) que para el 4 de julio no había recibido la remuneración regular como obrera de la Alcaldía de Caracas; y el viernes 5 de Julio recibía un mensaje de la Lic. Yardis Galavis para que se presentara el lunes 8 de julio en la dirección de relaciones laborales. Es en ese día en el que le notifican que estaba jubilada de oficio (forzosamente). En el momento también se notifica la jubilación forzosa del secretario general Tomás Reyes.Desde la propia Alcaldía, la representante sindical expresó que: “Desde aquí les digo no acepto una jubilación, porque eso es una violación a mis DDHH, a los derechos laborales, las leyes, a la Constitución, a la ordenanza de pensiones y jubilaciones. Ya basta de atropellos, esta denuncia la hemos hecho en varias oportunidades y la administración de la alcaldía sigue jubilando el personal obrero a partir de 19 años de servicio”. Los representantes sindicales de SUOMGIA enfatizaron que continúan en pleno ejercicio de sus funciones como representantes sindicales.Además, ante la jubilación forzosa, Yenis Silva agregó: “Para nadie es un secreto que la jubilación ahorita de un personal es mandarlo a ganar una miseria. Ya basta, dejen a los trabajadores tranquilos y basta del atropello. Hoy les digo no piensen que con esta actitud van a causar que yo deje de seguir luchando por los derechos de los trabajadores.”Se está ante un hecho violatorio de todas las leyes laborales y la ordenanza de pensiones y jubilaciones, buscando desarticular la directiva del sindicato electa en diciembre de 2023, vulnerando además la libertad sindical. Buscan acabar con el sindicato y su directiva, e imponer un sindicato a fin.Ángel Arias, trabajador estatal y de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), fue contundente al denunciar semejante arbitrariedad: “Nuestro rechazo a esta persecución patronal, antiobrera, que busca debilitar las organizaciones de lucha de las trabajadoras y trabajadores. Solidaridad con Yenis Silva, Tomás Reyes y demás afectados”.