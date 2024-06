Dirigentes laborales que figuran como “no requeridos” denuncian que permanecen excluidos del pago de tarjeta alimentaria

Credito: Web

26-06-24.-Los dirigentes laborales y trabajadores que han estado vinculados a actividades de protesta desde el año 2020, denunciaron al diario Correo del Caroní que, pese a la orden del mandatario Nicolás Maduro de cancelarles a quienes permanecen bajo esta figura los 100 dólares correspondientes al bono de alimentación, ellos continúan sin percibir ningún pago por concepto de tarjeta alimentaria.



Desde el pasado miércoles, trabajadores no requeridos informaron a los medios de comunicación sobre el depósito de un pago de 100 dólares, el cual se hizo a través de una transferencia de nómina para dar cumplimiento a la orden del Ejecutivo sin tener que hacer el proceso de entrega de tarjetas de débito, las cuales fueron adjudicadas en marzo de este año para sustituir las bolsas de comida.



Sin embargo, los empleados que han estado vinculados a manifestaciones laborales y reclamos por el incumplimiento de las contrataciones colectivas no recibieron estos pagos, en este sentido, denuncian discriminación y criminalización de la protesta.



“Lo único que podemos resaltar de la visita del presidente fue el anuncio diciendo que los trabajadores no requeridos o desincorporados iban a percibir la tarjeta de alimentación que les dan a los trabajadores activos. Resulta y acontece que cuando se hicieron los depósitos, en la cuenta nómina de los trabajadores, no se hizo a través de la plataforma Patria e hicieron como un filtro. Hicieron el pago a un sector de los desactivados. Hubo una gran cantidad que estamos no requeridos y no nos hicieron el depósito. Me incluyo en ese paquete. No ha habido ningún pronunciamiento de ningún sector y nosotros simple y llanamente vemos esto como una retaliación política por la posición que tenemos con respecto al mal manejo del país”, denunció Jean Carlos Franco, trabajador de la Siderúrgica del Orinoco y miembro del movimiento laboral Unidad en la Coincidencia.



Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Briqven (Sutrabriqven), Isnaldo Rodríguez, expresó que en esta empresa no se acató la orden presidencial excluyendo del pago a todos los miembros del sindicato debido a una orden del presidente de la estatal.



“El presidente mandó a cancelarles a todos los no activos el pago de alimentación. En Briqven, el presidente Maiker Marcano, unilateralmente, decidió a dedo a quién se la da y a quién no. Tenemos información de que no fue solo al sindicato, sino que hay otros trabajadores afectados. Decidió no dársela a la dirigencia sindical porque queremos un cambio de gobierno, entonces decidió no darla porque este beneficio es para quienes están alineados al gobierno. Nosotros esos 100 dólares ni ninguna dádiva nos va a arrodillar. Es un bozal de arepa. Si quieren, que no nos lo dé, no nos importa. El trabajador merece más, no esa tarjetica de alimentación”, expresó Rodríguez.



Una situación igual se vivió en Ferrominera Orinoco, donde solo un porcentaje de los trabajadores percibió estos beneficios. Los dirigentes alineados a la oposición política no fueron incluidos en los pagos como es el caso del trabajador César Marcano, ferrominero que quedó excluido de los trabajadores activos luego de hacer una denuncia público contra el ya destituido presidente de Ferrominera Orinoco, Abel Jiménez.



“El gobierno vende eso como una reivindicación, pero nosotros lo vemos como una burla. No exigimos una tarjeta, sino la restitución de los contratos colectivos y beneficios. Todavía hay una lista negra de trabajadores que no reciben el beneficio. Yo no lo he recibido en Ferrominera, también hay trabajadores de Briqven, de Sidor, de Alcasa… Que no recibieron el beneficio. Así que continúa el sectarismo en las empresas. Parece que hay una lista Tascón de trabajadores que no lo cobraron”, expresó Marcano.



Pagados pero no conformes: trabajadores exigen su restitución a la planta



El trabajador de Sidor, Armando Simosa, junto a un grupo de personal inactivo ofreció una rueda de prensa, donde expresaron su inconformidad con esta decisión, ya que la verdadera reivindicación es su reincorporación a las plantas.



Sobre esto, en su visita a Bolívar, el presidente Nicolás Maduro condicionó las reincorporaciones a la productividad de las empresas básicas, alegando que ya había conseguido las inversiones para traer nuevas tecnologías y repuestos para las áreas de trabajo.



Esta promesa data desde el 2022, cuando el expresidente de CVG, Pedro Maldonado, hoy detenido por corrupción, alegaba que para 2023 ya todos los no requeridos estarían dentro de las empresas básicas.



“El Ejecutivo nacional en cadena nacional anunció que la tarjeta alimentaria se les reconociera a los trabajadores no requeridos. Nosotros informamos que esa tarjeta alimentaria es resultado de la lucha de los trabajadores desincorporados. Desde el miércoles, a las 2:00 de la tarde, comenzaron los depósitos vía nómina porque no daba tiempo de elaborar tarjetas. Pero todavía hay un grueso número de trabajadores que no han recibido el depósito de los 100 dólares. Nosotros queremos hacer el llamado a la junta interventora, a la CVG y al presidente de Sidor, Sandi Villarroel, de que, por favor, se digne a atendernos. Le hemos pasado dos comunicaciones para pedir que atienda a una comisión de sidoristas desincorporados”, expresó Simosa.



Hasta el momento, los trabajadores insisten en su exigencia de ser reincorporados. Asimismo aclararon que, a pesar de que el mandatario alegó en su alocución que ellos habían sido desincorporados por la crisis eléctrica, la figura de no requeridos apareció en el marco de la pandemia de COVID-19.



A pesar de que la contingencia terminó hace tres años, más de 8 mil trabajadores continúan fuera de las empresas básicas.

