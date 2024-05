Más de mil jubilados del Poder Judicial en Guárico exigen pago de deudas pendientes

Credito: RFA

27-05-24.-Más de mil jubilados del Poder Judicial en el estado Guárico exigieron este 23 de mayo que les paguen las primas de beneficios que recibe el personal activo de la institución.



De hecho, afirmaron que seguirán denunciando ante los organismos del Estado estos incumplimientos hasta que reciban una solución.



Oneida Quintana, quien salió jubilada con 30 años de servicio, denunció que a medida que ha pasado el tiempo, les han venido quitando algunos beneficios que se encuentran contemplados en el contrato colectivo, dejándolos solamente con un “sueldo de hambre” que no ayuda a costear los gastos de medicina o alimentación que pueden tener.



“Principalmente nos falta el salario y el HCM. No tenemos cestaticket, nos quitaron los beneficios de profesionalización; algunos profesionales son abogados y no hemos sido tomados en cuenta”, comentó.



Manifestó que en la quincena pasada el personal activo recibió un bono 1.800 bolívares, que fue aumentado a 3.100 bolívares, pero los jubilados no los reciben. “No es posible que el beneficio sea para los activos y para los jubilados nada. Estamos discriminados y esto es a nivel nacional”.



Por su parte, Luz de Morales, jubilada con 27 años de servicio en el Poder Judicial de Guárico, lamentó la forma tan injusta que reciben de la institución, a la cual le entregaron la mitad de sus vidas.



“Mucho de nuestro personal jubilado cobra entre 300, 400 o 500 bolívares quincenales, que no alcanzan para cubrir una canasta básica”, remarcó.



La afectada subrayó que ha tenido que reinventarse para poder contar con otro sustento para el hogar, pues el sueldo que perciben no alcanza.



“Compre una fotocopiadora para mi casa y saco una que otra copia. Hago trabajo de repostería para subsistir”, detalló.



Los denunciantes comentaron que el miércoles 22 de mayo se llevó a cabo una asamblea en la ciudad de Caracas, con miembros de la Asociación de Jubilados del Poder Judicial, y hasta la fecha no han llegado a ninguna solución de las peticiones que vienen exigiendo desde hace varios años, por lo que se mantendrán en protesta hasta que sus requerimientos sean escuchados.

