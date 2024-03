Trabajadores despedidos de supermercado Enne solicitan intervención del Ministerio Público y Ministro del Trabajo

Trabajadores despedidos de supermercado Enne Credito: Coordinadora autónoma Independiente de Trabajadores (CAIT)

28-03-24.-Acusan a la Inspectoría del Trabajo en Maracaibo de favorecer a la empresa y retrasar los reclamos de los trabajadores despedidos masivamente.



El caso de los trabajadores despedidos masivamente de los Supermercados Enne pica y se extiende, los trabajadores acusan a la Inspectoría del Trabajo en la ciudad de Maracaibo de ser cómplices y estar de parte de la Empresa, sugiriendo a los trabajadores que agarren los finiquitos que la empresa ofrece tras más de 20 años de servicios.



Los Trabajadores de Enne manifiestan que los 20 $ semanales que la empresa les asignaba a los trabajadores nunca lo pagaron como parte de la cesta ticket, nunca apareció este ingreso como beneficio de alimentación en los resúmenes salariales de los trabajadores para así evadir responsabilidades a la hora de pagar finiquitos de prestaciones. Refieren que esas mesas técnicas a las que el Ministerio del Trabajo llama a las partes es más una medida coercitiva para desmoralizar la lucha de los trabajadores por sus justas reivindicaciones y meter el paquete Chileno que negocian a favor de la empresa.



Solicitan la intervención del nuevo Ministro del Trabajo, pues consideran que la corrupción, ineficacia e injusticias se pasean por el Ministerio del trabajo sede Maracaibo, no entienden la razón de mesas técnicas si la LOTTT regula las medidas administrativas y penales en caso de despidos injustificados.



La intervención y menoscabo de la vida de los trabajadores también afectaron el papel de los Sindicatos en el estado Zulia, hoy los Sindicatos si no son del Psuv como lo dijo Torrealba a Diosdado simplemente desaparecen, el Sindicato de los trabajadores de tiendas Enne dejo de cumplir su papel, pues entre la migración y los bajos salarios destruyeron la Vida sindical de su Directiva y trabajadores, hoy los conflictos laborales los resuelve o complica el Partido, por esto es importante que el Ministerio del Trabajo en Caracas abra una investigación y se resuelva satisfactoriamente a favor de los trabajadores.



Zapatero a su zapato



La Inspectoría del Trabajo en Maracaibo no puede estar al servicio de partidos ni Diputados, el Ministerio del Trabajo es para resolver los conflictos laborales respetando las Leyes y al débil jurídico en este caso Los Trabajadores de Supermercados Enne, los trabajadores dicen que un Diputado no puede estar decidiendo atropellando los derechos de los trabajadores.