Trabajadores desactivados de Bauxilum y Sidor denuncian exclusión en tarjetas de alimentación

16-03-24.-Trabajadores “no requeridos” de CVG Bauxilum y CVG Sidor protestaron durante la segunda semana de marzo para denunciar la exclusión en la que los mantiene a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en cuanto a beneficios laborales.



El pasado 4 de marzo fueron excluidos de la entrega de tarjetas de alimentación organizada por el holding para ofrecer al personal un subsidio de 100 dólares en concepto de alimentación.



Asimismo, los “no requeridos” tampoco son tomados en cuenta para la entrega de bolsas de alimentos ni incentivos productivos.



En este sentido, los trabajadores exigieron que cese la discriminación contra el personal también llamado de “salario protegido”, el cual lleva más de cuatro años fuera de planta por motivo de pandemia. Esto a pesar de que la emergencia de salud culminó formalmente durante el 2023.



“Dimos años de vida y labor a esta empresa. Nos sacaron bajo figuras como prejubilados o no requeridos. Nosotros aún tenemos vida y salud para entregar a la empresa, pero por decisión de la administración nos sacaron cuando vino la pandemia. Ya la pandemia terminó, entonces nos inventaron un nombre como desactivados. La contratación colectiva, la Ley del Trabajo y la Constitución establecen que los beneficios de los trabajadores son irrenunciables. Nos corresponde a todos. Exigimos el reintegro inmediato de todos los trabajadores que están como no requeridos. De una vez por todas, se debe comenzar a respetar al trabajador y que los beneficios que entregan a activos y jubilados, deben ser en igualdad de condiciones”, expresó el dirigente laboral de CVG Bauxilum, Rolando Muñoz.



Según las cifras ofrecidas por el vicepresidente de la junta interventora, Alexis Rodríguez Cabello, aproximadamente 8000 trabajadores continúan bajo el estatus de desactivados.



“Nosotros exigimos a las autoridades de la junta interventora que apliquen los derechos sociales que a los trabajadores nos corresponden. Estamos exigiendo que nos apliquen la tarjeta de alimentación que es un derecho fundamental. Esta tarjeta no fue entregada a trabajadores desactivados ni prejubilados. Hay trabajadores ya jubilados a quienes tampoco se les entregó la tarjeta por no estar en la zona o fuera del país”, expresó Romel Zabala, trabajador de CVG Bauxilum.



Desactivados de CVG Sidor consignaron documento para exigir respuestas a la compañía

Por su parte, un grupo de trabajadores desactivados de CVG Sidor consignaron la mañana de este 14 de marzo, un documento en el que exigen incorporarse en las mesas de diálogo encabezadas por la junta interventora para discutir las problemáticas de los desactivados.



Esto a propósito de que la tarjeta de alimentación fue resultado de una mesa de trabajo llevada a cabo con jubilados y pensionados el holding. Tras la aprobación de la tarjeta de alimentación, los adultos mayores ya habían solicitado que el personal desactivado también recibiera el beneficio; sin embargo, no obtuvieron respuestas.



Esta tarjeta fue entregada el 04 al 15 de marzo según información oficial de la CVG.



«Quiero resaltar que los trabajadores desactivados fuimos desincorporados el 16 de marzo del año 2020. Más de 8000 trabajadores fuera de la empresa producto de la pandemia. El Estado nos prometió que una vez culminada la pandemia, nos iba a activar la ficha, cosa que incumplieron. Nos prometieron respetar nuestros salarios y no lo cumplieron. Han pasado 4 años y seguimos como no requeridos. Hemos agotado todas las vías pacíficas y conciliatorias y no hemos obtenido ninguna respuesta para esta problemática», expresó Arnaldo Rojas, trabajador de CVG Sidor.



Política discriminatoria por parte de CVG

La exclusión de los trabajadores no requeridos viene siendo denunciada desde finales de 2022, porque este grupo ha ido perdiendo, progresivamente, beneficios como bolsas de comida, combo hallaquero y bonos de productividad.



Sobre esto, los obreros han denunciado la irregularidad del estatus en el que permanecen, el cual no existe en ninguna ley laboral venezolana.

